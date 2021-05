Un 'think tank' británico llama a "dar la batalla" por la City frente al agresivo proteccionismo de la UE

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno británico debe presentar batalla para reforzar el papel de la City de Londres y del sector financiero del Reino Unido y hacer frente a la cada vez más intensa competencia global, particularmente ante el enfoque proteccionista de una agresiva Unión Europea, según señala el 'think tank' Policy Exchange.

Según Gerard Lyons, autor del informe y antiguo asesor económico de Boris Johnson durante su época como alcalde de Londres, la City de la capital británica ha sido víctima de la 'negligencia buenista' y hoy necesita que el Gobierno "dé la batalla" con una estrategia que asigne al sector financiero un papel mayor en la recuperación de la economía británica e internacional.

"El Reino Unido se enfrenta a un competidor agresivo en forma de una UE que busca socavar la posición de la City", advierte el autor, subrayando que el país británico debería apostar por la apertura de mercados y rechazar el enfoque proteccionista de la UE.

"El Reino Unido debería mantenerse firme frente a la postura de la UE, lo que apunta a la necesidad de apartarse de la UE en materia de regulación de los servicios financieros cuando sea conveniente y hacer de Londres un lugar atractivo para mercados paralelos de instrumentos denominados en euros", sostiene.

En este sentido, hace hincapié en que la competitividad de Londres como centro financiero global dependerá de salvaguardar o mejorar sus características inherentes, incluyendo el estado de derecho y las infraestructuras, así como su entorno regulatorio y continuar siendo un lugar donde los clientes quieran hacer negocios, con la ayuda de mercados profundos y líquidos.

De este modo, plantea la necesidad de volver a examinar las normativas MiFID II y Solvencia II, así como reforzar la infraestructura de la City, incluidos los centros de datos, además de implementar medidas para posicionara Reino Unido en la vanguardia de áreas de crecimiento futuro como las monedas digitales, FinTech, finanzas verdes, finanzas islámicas y comercio electrónico y automatizado.

"Si bien es importante ser realista, en algunas áreas y para algunas empresas, salir de la UE ha creado desafíos y provocado cambios, es hora de que el Reino Unido envíe un mensaje claro y positivo que cambie los términos del debate que a menudo es pesimista y erróneo sobre las perspectivas para la City", añade.

Según un reciente estudio del 'think tank' británico New Financial, las firmas de la City han trasladado desde Londres al continente alrededor de 7.400 empleos financieros tras el 'Brexit', aunque esta cifra aumentará en los próximos años.

"El problema más importante no son los puestos de trabajo que abandonan el Reino Unido, sino la creación en el futuro de nuevos puestos de trabajo en la UE que, de otro modo, podrían haberse creado en el Reino Unido", advertían los autores.

De este modo, desde New Financial señalaban que, a pesar de que Londres seguirá siendo el centro financiero dominante en Europa en el futuro próximo, con el tiempo, otras ciudades europeas socavarán el liderazgo de la capital del Reino Unido.