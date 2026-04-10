UE.- Agenda audiovisual de Europa Press para el 10 de abril

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Enviamos a continuación la previsión que configura la cobertura audiovisual de Europa Press para el 10 de abril de 2025:

1.-09.00 horas: Comisión de Asuntos Exteriores. Comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. Sala Clara Campoamor.

2.- 10.00 horas: En Barcelona, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, participa en el European Pulse Forum 2026. CosmoCaixa (Carrer d'Isaac Newton, 26).

3.- 10.00 horas: En Pamplona, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, mantiene una reunión con la presidenta de Navarra, María Chivite, para abordar el Ingreso Mínimo Vital, el Incentivo al Empleo y la Renta Garantizada. Posteriormente, atienden a los medios. Palacio de Navarra (entre P.º de Sarasate y Av. Carlos III).

4.- 10.00 horas: En Madrid, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, se reúne con el economista Lord Nicholas Stern. Tras la reunión, atiende a los medios. Sede del Ministerio (Pl. San Juan de la Cruz, 10)

5.- 10.30 horas: En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al presidente de Botsuana, Duma Gideon Boko. Complejo de La Moncloa (Av. Puerta de Hierro).

6.- 10.30 horas: en Ávila, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, visita las 40 viviendas colaborativas para jóvenes. Atención a medios, 11.15 horas. En la avenida de los Derechos Humanos.

7.- 10.30 horas: en Marchamalo, el jefe del Gobierno regional, Emiliano García-Page, preside la entrega de los Premios de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha. En el Auditorio Ateneo Arriaca (C/ Cercado, 2). El acto será emitido en directo a través del enlace: https://www.castillalamancha.es/actualidad/sala-prensa

8.- 11,00 horas: En Cádiz, la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, atiende a medios antes de reunirse, a las 11,30 horas, con el comité de empresa del Servicio de Ayuda a Domicilio de Cádiz. En la sede del PSOE de Cádiz (plaza Gaspar Pino, 4).

9.- 12.00 horas. Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada ha convocado un minuto de silencio por el menor asesinado este jueves.

10.- 12.30 horas: En Barcelona, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene en el European Pulse Forum, organizado por 'Político'. Museo de la Ciencia CosmoCaixa.

11.- 12.30 horas: En Madrid, la ministra de Sanidad, Mónica García, participa en la apertura del 29º Congreso Nacional de Optometría, Contactología y Óptica Oftálmica 'OPTOM 2026', en Ifema (Av. Partenón, 5).

12.- 13.00 horas: En Madrid, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ofrecen declaraciones a los medios tras mantener una reunión. Confederación Sindical de CCOO (C/ Fernández de la Hoz, 12).

13.- 14.00 horas: En Alicante, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, interviene en el acto de clausura del II Congreso Internacional de Patrimonio de la Obra Pública y la Ingeniería Civil, en el Auditorio de la Diputación (Av. Jijona, 5).

14.- 15.45 horas: En Barcelona, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausura el European Pulse Forum 2026, organizado por 'Politico', en CosmoCaixa (Carrer d'Isaac Newton, 26). Posteriormente, se reúne con el vicepresidente ejecutivo de Prosperidad y Estrategia Industrial de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné.

- Pueden consultar las imágenes del servicio audiovisual de Europa Press en www.europapress.tv