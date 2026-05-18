UE.- Agenda audiovisual de Europa Press para el 18 de mayo

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Enviamos a continuación la previsión que configura la cobertura audiovisual de Europa Press para el 18 de mayo de 2025:

1.-09.30 horas: En Madrid, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, inaugura el acto institucional "La protección de la misión médica en el 10º aniversario de la Resolución 2286". Sede Marqués de Salamanca (C/ General Pardiñas, 55).

2.- 09.30 horas: en Toledo, juicio con jurado contra I.A.P. acusado de asesinato con alevosía, en la Audiencia Provincial.

3.- 10.00 horas: En Madrid, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, interviene en el acto conmemorativo del 10º aniversario de la Resolución 2286 del Consejo de Seguridad de La ONU sobre la protección de la misión médica. Sede del Ministerio (Pl. Marqués de Salamanca, 8).

4.- 10,10 horas: en Mérida, el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, atiende a los medios antes de comparecer a petición propia (a las 10,15) en la Comisión de Presidencia, en la Asamblea.

5.- 10,30 horas: En Sevilla, atención a medios del presidente del SMA con motivo de la huelga nacional.

6.- 10.45 horas.- En València, El síndic del PSPV-PSOE en Les Corts, José Muñoz, atiende a los medios de comunicación para valorar la actualidad política. Grupo socialista, Corts Valencianes.

7.- 11.00 horas: En Madrid, el secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ofrece una rueda de prensa. Sede de Podemos (C/ Francisco Villaespesa, 18).

8.- 12.00 horas: En Madrid, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, preside la reunión de la Junta Directiva Nacional. Sede nacional del partido (C/ Génova, 13).

9.- 12.00 horas: Asamblea General de Proclamación del presidente y vocales de la Junta Directiva de Foment del Treball, con su presidente Josep Sánchez Llibre, el presidente de la CEOE Antonio Garamendi, la presidenta de Cepyme Ángela de Miguel y el presidente de ATA Lorenzo Amor (Foment. Laietana 32)

10.- 12.00 horas. Recursos de la Bolsa de Madrid.

11.- 12.20 horas. Rueda de prensa de Vox.

12.- 12.30 horas: El presidente de la Generalitat Salvador Illa encabeza un acto de impulso de la Línia Orbital Ferroviària, con asistencia de la consellera de Territorio Sílvia Paneque y del líder de ERC Oriol Junqueras entre otros (Sant Sadurní d'Anoia. Fassina de Can Guineu. Sant Pere 40)

13.- 13.00 horas: En Madrid, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, comparece en rueda de prensa.

14.- 13.00 horas: En Madrid, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, presenta en rueda de prensa el programa 'Cine Vecino', una iniciativa que pretende acercar el cine independiente a los municipios del ámbito rural en la sede del ministerio. (Plaza del Rey, 1).

15.- 13,30 horas: En Sevilla, rueda de prensa del secretario de Comunicación y director de campaña del PSOE-A, Fernando López Gil, tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional (CER) para analizar los resultados del 17M. En la sede del PSOE-A.

16.- 15.00 horas. Manifestaciones desde diversos puntos de la Comunidad Valenciana que confluirán hasta la Conselleria de Educación.

17.- 15.30 horas: Comisión de Investigación sobre la gestión de la crisis derivada de la dana que tuvo lugar el 29 de octubre de 2024. Comparecencia de Miguel Polo Cebellán, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Sala Prim.

18.- 16.00 horas: Comisión de Investigación de la interrupción del suministro eléctrico el 28 de abril de 2025. Comparecencias: Beatriz Corredor Sierra, presidenta de Redeia, y Rocío Prieto González, directora de Energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Sala Cánovas.

19.- 16.00 horas: Comisión de Defensa. Comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, para informar sobre las decisiones adoptadas por el Gobierno ante la guerra en Oriente Próximo y la repercusión del conflicto, y sobre los aspectos tratados con las autoridades de Ucrania durante su reciente viaje a este país, entre otros asuntos. Al término, reunión de mesa y portavoces de la Comisión. Sala Constitucional.

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