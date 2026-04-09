UE.- Agenda audiovisual de Europa Press para el 9 de abril

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Enviamos a continuación la previsión que configura la cobertura audiovisual de Europa Press para el 9 de abril de 2025:

1.- 09.00 horas: Comisión de Asuntos Exteriores. Comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para informar nuevamente sobre el acuerdo UE-Reino Unido en relación con Gibraltar.

2.- 09.00 horas. Recursos de la Bolsa de Madrid.

3.- 09.30 horas: en Toledo, inauguración del XXXVI Seminario de Estudios Autonómicos, que organiza el Centro de Estudios Europeos Luis Ortega Álvarez y la Universidad de Castilla-La Mancha, en el Paraninfo del Palacio del Cardenal Lorenzana, con las intervenciones del catedrático de Derecho Administrativo Isaac Martín; el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, y el viceconsejero de Administración Local y Coordinación Administrativa, Eusebio Robles. La atención a medios tendrá lugar a las 9.15 horas.

4.- 10.00 horas: en Sigüenza, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, inaugurarán la reunión del Consejo de Patrimonio Histórico, en el Parador (Sólo gráficos). A las 12.30 horas, presidirán el acto de restitución de obras incautadas y no devueltas por la dictadura franquista, en el Museo Diocesano de Arte Antiguo (plaza del Obispo Don Bernardo), junto al director del Museo Nacional del Prado, Miguel Falomir, así como representantes de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara. La intervención del presidente de Castilla-La Mancha se podrá seguir en directo en el siguiente enlace: https://www.castillalamancha.es/actualidad/sala-prensa. A las 13.00 horas, habrá una visita a la Catedral de Santa María. De este acto habrá también fotografías.

5.- 10.00 horas: El presidente de la Diputació de Lleida Joan Talarn y el vicepresidente del Patronat de Turisme de la corporación Juan Antonio Serrano presentan las novedades de la temporada de turismo activo y deportes de aventura

6.- 10.00 horas: En Madrid, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, clausura el acto de presentación de la nueva herramienta de proyección de la Seguridad Social 'INTegraSS', en la sede del Ministerio. Asiste la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz (Pº de la Castellana, 162).

7.- 10,00 horas: en Mérida, la Asamblea de Extremadura celebra sesión plenaria, en el hemiciclo de la Cámara regional.

8.- 10.00 horas: En Santiago de Compostela, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, visita el Centro de Supercomputación de Galicia(Edificio Cesga s/n, Avenida de Vigo); y a las 12.00 horas, interviene en el lanzamiento del Laboratorio de Ideas en Inteligencia Artificial de AESIA, en Bergondo (Pazo de Mariñán DP-0804, 85). Después atiende a los medios.

9.- 10.20 horas: En Madrid, la ministra de Sanidad, Mónica García, ofrece declaraciones antes la reunión online del Pleno Extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). En la puerta del Ministerio (P.º del Prado, 18-20).

10.- 11.00 horas: en Ciudad Real, acto de homenaje al pintor Pepe Ortega y al colectivo Estampa Popular y reconocimiento a los trabajadores del arte, en la Biblioteca Pública del Estado (avenida del Ferrocarril s/n). Asisten el secretario general de CCOO, Unai Sordo; el vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero; Francisco Matas, de la Asociación de Amigos del Pintor Ortega; la secretaria general CCOO Ciudad Real, Esther Serrano y el concejal de Personal, Guillermo Arroyo. La atención a los medios será a las 10.30 horas.

11.- 11.00 horas: En Santa Bárbara de Minas de Riotinto (Huelva), el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, atiende a los medios antes de presidir el acto de homenaje y entrega de restos del cabo de la Guardia Civil Luis Ortega Godoy, en el Cementerio Municipal (A-461).

12.- 11.00 horas. Ruedas de prensa en el Congreso: A las 11.00 horas, el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez. A las 12.00 horas, la portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero. A las 12.15 horas, el diputado de Sumar y portavoz de los Comuns, Gerardo Pisarello. Tras la reunión de la Junta de Portavoces (12.30 horas), la portavoz del GPP, Ester Muñoz.

13.- 11.00 horas: En Madrid, Alquiler Seguro ofrece una rueda de prensa para responder a la sanción del Ministerio de Consumo. Intervendrán Antonio Carroza, presidente de Alquiler Seguro; David Caraballo, CEO de Alquiler Seguro; y Carlos Sánchez, responsable del área jurídica de Alquiler Seguro (Av. de América, 18).

14.- 15.00 horas: En Madrid, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, se reúnen para abordar asuntos como la política industrial europea y el mercado único europeo. Tras el encuentro, atienden a los medios de comunicación (15.45 horas). Ministerio de Economía, Comercio y Empresa (Paseo de la Castellana 162).

15.- 18.00 horas: en Ciudad Real, acto público de Izquierda Unida Castilla-La Mancha bajo el lema 'Ni recortes ni excusas. Más representación', en la sede de IU, con la presencia del coordinador regional de IU Castilla-La Mancha, Pedro Mellado, y la coordinadora local de IU, Gema Hernández. La atención a los medios será a las 17.30 horas.

16.- 18.30 horas: Irene Montero participa junto con Gabriel Rufián en el acto 'Què s'ha de fer?', moderado por Xavier Domènech. Auditorio del Campus de la Ciutadella, Universitat Pompeu Fabra. C/ Ramon Trias Fargas, 25-27 (Barcelona)

- Pueden consultar las imágenes del servicio audiovisual de Europa Press en www.europapress.tv