UE.- Agenda gráfica para el día 10 de diciembre de 2025

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Enviamos a continuación las previsiones que configuran la cobertura gráfica de Europa Press para el día 10 de diciembre de 2025:

NACIONAL

-- 09.00 horas. En Madrid, sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. Comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para informar de la política exterior de España en defensa de la paz, el derecho internacional y el multilateralismo, entre otros asuntos.

-- 10.00 horas. En Sevilla, ronda de ruedas de prensa de representantes de los grupos políticos previas a la reunión de la Junta de Portavoces.

-- 10.00 horas. En Sevilla, la Diputación Provincial presenta a profesores y dinamizadores el programa 'AlfaMedia Sevilla', que proporciona alfabetización mediática a jóvenes de entre 14 y 17 años de 70 municipios.

-- 10.30 horas. En Sevilla, acción simbólica de protesta organizada por Oxfam Intermón, CEAR, Amnistía Internacional y Médicos Sin Fronteras bajo el lema 'Línea Roja por Gaza' coincidiendo con el Día de los Derechos Humanos.

-- 10.45 horas. En Sevilla, presentación de la edición 2025 de la campaña de bonos para familias vulnerables 'La compra con corazón de esta Navidad' promovida por Fundación la Caixa y los Mercados de Abastos de la ciudad.

-- 11.00 horas. En Bilbao, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el secretario general de CCOO de Euskadi, Santi Martínez, hacen declaraciones previas a la celebración de la XXI edición de la Escuela Pedro Gómez, titulada "Respuestas sindicales frente a la mitología fascista".

-- 11.00 horas. En Madrid, el exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), D. Juan Carlos Doadrio Villarejo, comparece ante la Comisión de Investigación sobre los contratos, licencias, concesiones, ayudas y otras operaciones del Gobierno y del sector público, relacionadas con la intermediación de Koldo García Izaguirre y con las demás personas vinculadas a la trama investigada en la Operación Delorme.

-- 12.00 horas. En Madrid, el Rey mantiene un encuentro con el presidente del Estado de Palestina, Mahmoud Abbas, en el Palacio de La Zarzuela.

-- 12.00 horas. En Madrid, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy participan en el acto 'Un horizonte de protección: Políticas con Derechos Humanos'.

-- En Sevilla, rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

-- Fin Pleno. En Madrid, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, comparece ante la Comisión de Juventud e Infancia para informar sobre la actividad del ministerio y presentar las principales iniciativas y líneas de actuación previstas para la legislatura en curso, entre otros asuntos.

-- 16.00 horas. En Madrid, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, comparece ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades para dar cuenta del nuevo Real Decreto 905/2025, de 7 de octubre, del estado del sistema de homologación y equivalencia de títulos universitarios, de la situación del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, entre otros asuntos.

-- 16.30 horas. En Bruselas (Bélgica), presentación de la candidatura de la ciudad de Málaga como sede de la Autoridad Aduanera Europea (EU Customs Authority) con la participación del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

-- 17.00 horas. En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al presidente de Palestina, Mahmoud Abbas.

-- 18.00 horas. En Madrid, el presidente de la Sociedad Barcelonesa de Estudios Sociales y Económicos de Foment del Treball (SBEES), Jose Sánchez Llibre, y el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, participan en el acto 'Demografía y Empresa: hacia un nuevo pacto social'.

-- 18.30 horas. En Girona, Fundación Princesa de Girona entrega el premio Valores de Jóvenes Deportistas. Clausura el pte.Salvador Illa.

-- 19.00 horas. En Pozuelo de Alarcón (Madrid), el expresidente del Gobierno José María Aznar presenta su nuevo libro 'Orden y libertad'.

ECONOMÍA

-- 09.00 horas. En Madrid, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, preside un encuentro empresarial con el presidente y consejero delegado de Canon España, Italia y Portugal, Javier Tabernero,

SOCIEDAD

-- 10.30 horas. En Barcelona, manifestación de Metges de Catalunya por la huelga médica estatal.

-- 19.40 horas. En Madrid, Gala de Navidad DISNEY+.

CULTURA

-- 09.00 horas. En Sevilla, presentación del proyecto 'Tres coronas, tres caminos' sobre la celebración de la Navidad para los niños del barrio de Polígono Sur de Sevilla.

-- 10.00 horas. En Barcelona, rueda de prensa de El Mago Pop, con los actores Helen Hunt, Aaron Paul, Mira Sorvino, Michelle Rodríguez, David Henrie, Billy Zane, Aitana Sánchez Gijón, Paz Vega, Leonor Watling, Jon Kortajarena y Álex González y las modelos Martina Klein y Jessica Goicoechea

-- 18.30 horas. En Valladolid, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, expone el trabajo del Ministerio por la cultura a nivel estatal y en favor de Castilla y León en un acto organizado por Izquierda Unida.

DEPORTES

-- 21.00 horas. En Villarreal, encuentro de la UEFA Champions League entre el Villarreal CF y el FC Copenhague.

-- 21.00 horas. En Barcelona, encuentro de la UEFA Women Champions League entre el FC Barcelona y el SL Benfica.

-- 21.00 horas. En Bilbao, encuentro de la UEFA Champions League entre el Athletic Club de Bilbao y el Paris Saint-Germain PSG.

-- 21.00 horas. En Madrid, encuentro de la UEFA Champions League entre el Real Madrid y el Manchester City.

-- 21.00 horas. En Alcalá de Henares, encuentro de la UEFA Women's Champions League entre el Atlético de Madrid y el Bayern de Munich.

INTERNACIONAL

-- En Tel Aviv/Gaza/Teherán/Líbano, acontecimientos en Oriente Próximo.

-- En Kiev/Moscú, nuevos acontecimientos en la guerra de Ucrania.

-- En Damasco, evolución de la guerra civil siria.

