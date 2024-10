Agenda Informativa de Europa Press para el 28 de octubre (2)

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para este lunes, 28 de octubre, por EUROPA PRESS en las secciones de Autonomías, Economía-Laboral, Cultura y Sociedad:

AUTONOMÍAS

-- 09.10 horas: En Barcelona, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, participa en el 9.º Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo. Tras la reunión (13.00 horas), se ofrecerá una rueda de prensa conjunta con el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, el ministro de Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, y el Secretario General de la Unión por el Mediterráneo, Nasser Kamel. En el Palau de Congresos de Catalunya. (Avenida Diagonal 661-671).

-- 11.00 horas: En Ciudad Real, la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Angel Valverde, el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García Molina, y el presidente de la Diputación de Sevilla, Francisco Javier Fernández de los Ríos, atienden a los medios de comunicación. Antes de la reunión de la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares. En el Palacio de la Diputación Provincial de Ciudad Real. Plaza de la Constitución.

-- 13.30 horas: En León, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, clausura el II Foro Participativo sobre la Estrategia Nacional de Alimentación. Previamente el ministro atenderá a los medios de comunicación (12.45 h). Parador Nacional de León. Plaza San Marcos, 7.

-- 13.30 horas: En Bilbao, el Rey asiste a las conmemoración del 185º aniversario de la Fundación de la Sociedad Bilbaina. Calle Navarra, 1. También asiste el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

ECONOMÍA - LABORAL

-- 09.30 horas: En Madrid, jornada 'Soluciones para una mayor seguridad del sistema ante la defraudación de fluido eléctrico'. Participan José Manuel Revuelta. Director General de Redes de Endesa, Álvaro Ryan. Responsable de Regulación de I-DE (Iberdrola), Juan José Picón. Director de Servicios Jurídicos y Regulación de UFD Naturgy y Jesús Fernández, director de Gestión de Accesos y Clientes de EDP, entre otros. En la sede de Enerclub (Paseo de la Castellana, 257).

-- 10.00 horas: En Madrid, A&G presenta su nueva estrategia en el área de gestión de fondos. En las oficinas de la entidad (Paseo de la Castellana, 92).

-- 11.00 horas: En Madrid, CSIF presenta en rueda de prensa una campaña de movilizaciones para desbloquear la negociación colectiva con el Gobierno en la Función Pública. En la calle Fernando el Santo, 17.

-- 20.00 horas: En Madrid, CAPCorp organiza una cena y entrega de premios con un coloquio sobre el mercado ante los desafíos actuales. En el edificio Beatriz (C. de José Ortega y Gasset, 29).

CULTURA

-- 09.30 horas: En Madrid, la Asociación de Autores y Autoras de Iluminación y Videoescena celebran sus 25 años en un encuentro en Teatros del Canal (C. de Cea Bermúdez, 1)

-- 10.45 horas: En Madrid, el Museo Nacional del Prado presenta el itinerario 'Un paseo botánico por el Prado', creado por Eduardo Barba, para descubrir cómo en la pintura, la representación de flores y plantas habla de la simbología mitológica, religiosa, nobiliaria o costumbrista. Acceso por Puerta de Jerónimos.

-- 10.45 horas: En Madrid, rueda de prensa del VII Festival Cine por Mujeres en la Sala Simón Bolívar de la Casa de América. (Entrada por Plaza de Cibeles s/n)

-- 11.00 horas: En Madrid, el Cine Doré acoge la presentación del 21 Festival de Sevilla. (C/Santa Isabel,3).

- 12.30 El Real Teatro de Retiro presenta la nueva producción de 'El niño y los sortilegios' de Maurice Ravel. En Centro Cultural Daoiz y Velarde, Sala Pacífico (Acceso por la Plaza Daoiz y Velarde)

-- 12.30 horas: En Madrid, Penguin Random House Grupo Editorial dona al Ayuntamiento de Madrid una escultura con la figura del célebre personaje de Quino con motivo del 60 aniversario de su creación. Con presencia del sobrino de Quino. En Matadero Madrid (Pl. de Legazpi, 8).

SOCIEDAD

-- 10.00 horas: Merck y Fundación Sabadell celebran el III Foro Talento Intergeneracional: jóvenes y seniors y un futuro que escribir juntos. En el Círculo de Bellas Artes de Madrid. .

-- 11.00 horas: OCU, junto al Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), organiza una charla sobre ciberseguridad. (Plaza Manuel Gómez-Moreno s/n, Edificio Bronce, Madrid).

-- 11.30 horas: Encuentro "Inquietudes, preocupaciones y salud mental de la juventud en España" organizado por la Fundación Atalaya. En la Real Academia Nacional de Medicina, C/ de Arrieta, 12. Madrid.

-- 12.30 horas: Acto de entrega de la I edición del Programa Retorno del Talento de la Fundación Ramón Areces. En la Fundación Ramón Areces (C/ Vitruvio, 5).

-- 17.00 horas: Jornadas Presentación XX Informe Asturiano de Verificación del Estado de la Paz y los Derechos Humanos, a solicitud del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR. En el Congreso.

-- 19.00 horas: Presentación del libro 'Más allá de los límites' del Papa Francisco publicado por Romana Editorial y L.E.V., en el salón de actos de Banco Sabadell en Serrano (C/Serrano, 71) Madrid.

-- 19.30 horas: Celebración del acto 'Desafíos de la alimentación del futuro', con expertos franceses y españoles. En el Teatro del Institut Français de Madrid, Calle Marqués de la Ensenada, 10.

-- 19.30 horas: Con motivo del 'Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo', la ONGD Harambee convoca a destacados actores de los cuidados en el Ágora de Caixabank All in One. Plaza de Colón, 1.