UE.- Agenda Informativa de Europa Press para este lunes 6 de octubre (1)

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para el lunes 6 de octubre en Europa Press agrupada en las secciones de Actualidad Política y Autonomías:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 08.30 horas: El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, es entrevistado en el programa 'El matí de Catalunya Ràdio'; y a las 12.15 horas, en el programa 'Mañaneros 360', de TVE.

-- 09.00 horas: El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, es entrevistado en el programa 'La hora de La 1', de TVE.

-- 09.05 horas: La ministra de Igualdad, Ana Redondo, es entrevistada en el programa 'Las Mañanas', de RNE.

-- 09.30 horas: En Madrid, mujeres militares y de la industria de defensa participan en la jornada 'Examen 14: Mujeres por tierra, mar y aire', organizada por el diario 'Artículo 14'. Isdefe (Calle de Beatriz de Bobadilla 3).

-- 11.00 horas: En Madrid, el secretario de organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ofrece una rueda de prensa. Sede de Podemos (Calle de Francisco Villaespesa, 18).

NOTA: Puede seguirse en el canal de 'YouTube' de Podmeos.

-- 11.50 horas: La coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, interviene en el programa 'En boca de todos', de 'Cuatro'.

-- 12.00 horas: En Madrid, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reúne con el embajador de la República Popular China en España, Yao Jing, en la sede del Ministerio (P.º de la Infanta Isabel, 1).

-- 12.30 horas: En Madrid, la ministra de Defensa, Margarita Robles, asiste a la presentación del programa Atlantis y visita al personal del cuartel general de la UME en la Base de Torrejón de Ardoz.

-- 12.30 horas: En Madrid, rueda de prensa posterior al Comité Ejecutivo Nacional de Vox. Sede Nacional de Vox (C/ Bambú, 12).

-- 13.00 horas: En Madrid, rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del PP. Sede nacional del PP (C/ Génova, 13).

NOTA: Retransmisión en directo a través de las redes sociales del PP. Posteriormente, se facilitará un enlace de descarga.

-- 13.00 horas: En Madrid, la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ofrece una rueda de prensa. Espacio Rastro (C/ San Cayetano, 3).

NOTA: Habrá emisión por streaming.

-- 22.30 horas: El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, es entrevistado en el programa 'Hora 25', de Cadena SER.

-- Actividades parlamentarias del congreso

-- 09.30 horas: Jornada de 'escucha y transición ecológica', a solicitud del Observatorio de Sostenibilidad y de la Fundación Savia por el Compromiso. Sala Clara Campoamor.

-- 10.00 horas: Presentación del informe: 'El camino hacia el bienestar. Una Atención Primaria estratégica y líder', a solicitud de la Fundación Gaspar Casal. Sala Ernest Lluch.

-- 12.00 horas: Comisión Mixta de Seguridad Nacional. Contestación a preguntas. Comparecencia de la directora del Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Loreto Gutiérrez Hurtado. Sala Constitucional.

-- 14.30 horas: Mesa y Portavoces de la Comisión Mixta sobre Insularidad. Reunión por videoconferencia. Palacio del Senado.

-- 14.30 horas: Día del Parlamento Abierto 2025, organizado conjuntamente por el Congreso de los Diputados, el Parlamento Vasco, la Red Global de Parlamento Abierto (OPeN) y la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP).

-- Actividades parlamentarias del senado

-- 10.00 horas: Jornada de la Semana de la Arquitectura. Antiguo Salón de Sesiones.

-- 10.00 horas: XXII Semana de la Arquitectura. Recorridos distintos espacios Senado.

-- 11.15 horas: Presidencia (Consell Insular Illes Balears). Sala de las Comunidades Autónomas.

-- 12.00 horas: Comisión Mixta de Seguridad Nacional. Congreso de los Diputados.

-- 12.30 horas (por videoconferencia): Reunión de Mesa. Comisión de Investigación sobre la interrupción del suministro eléctrico y de las comunicaciones el 28 de abril de 2025.

-- 14.30 horas (por videoconferencia): Reunión de Mesa y Portavoces. Comisión Mixta sobre Insularidad.

-- 16.00 horas: Comisión de Transición Ecológica. Sala Luis Carandell.

-- 19.00 horas: Asistencia del presidente del Senado a la recepción con motivo del día de la Fiesta Nacional de la República de Corea. Hotel Intercontinental.

AUTONOMÍAS

-- 11.00 horas: En Olivenza (Badajoz), el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asiste al funeral por el expresidente extremeño y vicepresidente del Senado, Guillermo Fernández Vara, en la Iglesia de la Magdalena (Magdalena, Pl. Sta. María, s/n).

-- 11.30 horas: En Valladolid, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, preside la Comisión de seguimiento de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, en la Delegación del Gobierno en Castilla y León (C/ Francesco Scrimieri, 1).

-- 11.30 horas: En Sevilla, la portavoz nacional de Sanidad de Vox, María García Fuster, y el portavoz del Grupo Parlamentario Vox*en*Andalucía, Manuel Gavira, ofrecen declaraciones a los medios. Servicio Andaluz de Salud (Av. de la Constitución, 18 ).

-- 12.00 horas: En Valencia, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, visita el concesionario de SEAT España (Avinguda País Valenciá, 2, Sadaví). A su llegada (11:45 h.), atiende a los medios. A las 12.30 horas, es entrevistado en el programa 'Hoy por hoy Valencia', en Radio Valencia Cadena SER.

-- 18.00 horas: En Pamplona, el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, y el presidente del PP de Navarra, Javier García, ofrecen declaraciones a los medios. Frente al Palacio de Navarra (Avda. Carlos III).