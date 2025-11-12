UE.- Agenda Informativa de Europa Press para mañana jueves, 13 de noviembre (1)

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para el jueves 13 de noviembre en Europa Press agrupada en las secciones de Actualidad Política, Tribunales y Autonomías:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 08.30 horas: El presidente de Vox, Santiago Abascal, es entrevistado en 'La Mirada Crítica' de 'Telecinco'.

-- 09.30 horas: El secretario general del PP, Miguel Tellado, es entrevistado en 'Las Mañanas' de 'RNE'.

-- 09.30 horas: La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, es entrevistada en el programa 'Espejo Público' de 'Antena 3'.

-- 10.00 horas: En Madrid, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, inaugura la nueva sede de la Unidad Central de Seguridad Privada de Policía Nacional. A las 12.00 horas, preside la toma de posesión de los nuevos miembros de la Junta de Gobierno de Policía Nacional. Complejo Policial de Canillas (C. de Julián González Segador).

-- 12.00 horas: En Madrid, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ofrece una rueda de prensa. Salón de Pasos Perdidos (C. de Bailén, 3).

NOTA: Retransmisión en directo, a través de un enlace de 'streaming' del Senado y, posterior enlace de descarga.

-- 12.00 horas: En Madrid, la presidenta de la FEMP y alcaldesa de Jerez, María José García- Pelayo, preside la reunión de la Junta de Gobierno. Al finalizar se informará en nota de prensa. (c/ Nuncio, 8).

-- 13.15 horas: La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, es entrevistada en el programa 'Mañaneros 360', de 'TVE'.

-- 18.50 horas: El ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, es entrevistado en 'Malas Lenguas' de 'TVE'.

-- 19.00 horas: En Madrid, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, asiste al acto de entrega del 'XXXI Premio Pelayo' para juristas de reconocido prestigio. Real Casino de Madrid (C. Alcalá, 15).

-- 19.30 horas: En Cascais (Portugal), el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se reúne con la ministra de Administración Interna de la República Portuguesa, María Lúcia Da Conseiçao Abrantes Amaral. Hotel Palacio Estoril (R. Particular). A las 21.30 horas, asiste a la cena de gala de la Conferencia Ministerial EU-MENA entre la Unión Europea y los países de Oriente Medio y el Norte de África, en el Palacio da Cidadela (Av. Dom Carlos I 246).

-- 23.00 horas: La vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, es entrevistada en 'CNN en Español'.

-- Actividades parlamentarias del Congreso

-- 09.00 horas: Pleno. Hemiciclo.

-- Al finalizar el Pleno, Comisión de Igualdad. Comparecencia de la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro. Sala Constitucional

-- 16.30 horas: Visita a la Mesa y Portavoces de la Comisión de Defensa del LIII Curso de Defensa Nacional (CESEDEN). Sala Cánovas.

-- Actividades parlamentarias del Senado

-- 11.30 horas: Comisión de Seguimiento y Evaluación de las Estrategias acordadas por el Senado dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Sala Clara Campoamor.

-- 12.00 horas (por videoconferencia): Reunión de Mesa y Portavoces. Comisión de Cooperación Internacional al Desarrollo.

-- 13.00 horas: Reunión de Mesa y Portavoces. Comisión Mixta sobre la Insularidad. Se celebra por videoconferencia.

TRIBUNALES

-- 10.00 horas: En Madrid, el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, celebra su última jornada, de la que se espera que defensa y acusaciones confronten sus tesis sobre la presunta revelación de secretos contra Alberto González Amador --el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--. Tribunal Supremo.

AUTONOMÍAS

-- 09.00 horas: En Lleida, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, asiste al acto de inauguración de la ampliación del Hospital Arnau i Vilanova; a las 10.00 horas, interviene en la firma del convenio con la Generalitat de Cataluña para el desarrollo de Servicios Digitales Inteligentes en el Sistema Nacional de Salud. Tras el acto (10.45 horas), atiende a los medios; y a las 11.00 horas, asiste a la reunión para la presentación del proyecto de IA en la gestión hospitalaria. Hospital Arnau i Vilanova (Av. Alcalde Rovira Roure, 80).

-- 10.00 horas: En Granada, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, visita el centro de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual de Granada; a las 11.15 horas, atiende a los medios; a las 11.30 horas, se reúne con asociaciones feministas, en la sede de la Subdelegación del Gobierno en Granada (C. Gran Vía de Colón, 50). A las 14.00 horas, clausura el Congreso Internacional de Derecho y Género de Granada, en el Paraninfo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada (Av. de la Ilustración, 4P).

-- 10.45 horas: En Valencia, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, comparece en rueda de prensa, en la sede de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana (Plaza Temple, 1). A las 11.50 horas, visita el Mercado Central de Abastecimiento de Valencia (Carretera Fuente d'En Corts, 231).

-- 11.00 horas: En Villagonzalo de Tormes (Salamanca), la ministra de Defensa, Margarita Robles, visita el Grupo de Escuelas del Ejército del Aire, en la Base Aérea de Matacán (GRUEMA) (Ctra. Madrid, Km 14).

-- 12.00 horas: En Valencia, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, atiende a los medios antes del Congreso '100xCiencia.9', organizado por la Alianza SOMMa (Centros de Excelencia Severo Ochoa y Unidades de Excelencia María de Maeztu), bajo el lema 'Ciencia para la Sociedad. Tocando conciencias'. CaixaForum València (Calle d'Eduardo Primo Yúfera, 1A).

-- 16.30 horas: En Vigo (Pontevedra), la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, se reúne con el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en la sede del Ayuntamiento de Vigo (Praza do Rei, 1). A las 17.30 horas, inaugura la nueva sede de la Asociación Down (Rúa Real, 27).

-- 17.30 horas: En Jumilla (Murcia), la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, visita la fábrica de FACOPREMO (Fabricación y Construcción de Prefabricados Modulares), que aporta soluciones industrializadas en la edificación. Estará acompañada por el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, y la alcaldesa de Jumilla, Severa González. FACOPREMO (Pol. Ind. Mármol, 43).

NOTA: Al término de la visita, la ministra atiende a los medios.