UE.- Agenda Informativa de Europa Press para mañana lunes, 13 de octubre (y 2)

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas por Europa Press para el lunes 13 de octubre, agrupada en las secciones de Economía-Laboral, Sociedad, Salud y Cultura:

ECONOMÍA-LABORAL

-- 10.00 horas: En Madrid, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, participa en el acto de apertura institucional del nuevo Hub tecnológico de ING en España (asiste la secretaria de Política Económica, Transformación Digital, Emprendimiento e Impacto Social y portavoz adjunta del PSOE, Enma López). Sede de ING (C/ Vía de los Poblados, 1F).

SOCIEDAD

-- 09.00 horas: En Madrid, foro de la Nueva Comunicación con el director de El País, Jan Martínez Ahrens, presentado por la CEO de Prisa, Pilar Gil Miguel. En el Hotel Mandarin Oriental Ritz (Plaza de la Lealtad, 5) y online.

-- 09.00 horas: En Jordania, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, visita junto al director de UNRWA en Jordania, Olaf Becker, el campo de refugiados de Jerash (10.00 hora local). A las 10.00 horas (11.00 hora local), mantiene un encuentro con el Parlamento Estudiantil de la UNRWA en el campo de refugiados de Jerash. A las 11.00 horas (12.00 hora local), mantiene un encuentro con el equipo médico del campo de refugiados de Jerash. A las 12.00 horas (13.00 hora local), visita junto al director de UNICEF en Jordania, Philippe Duamelle, el centro Makani de atención a la infancia, gestionado por Unicef, en el campo de refugiados de Jerash.

-- 10.00 horas: En Madrid, declaraciones a los medios previas a la reunión que mantendrá el Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, con el Proyecto Gran Simio y la Fundación Animal Guardians (comienzo de la reunión, a las 10.30 horas / los colectivos estarán cerca de 20 minutos antes); y a las 16.00 horas, se reúne con representantes de organizaciones por los derechos de los animales. Sede del Ministerio (Paseo del Prado, 18-20).

-- 11.00 horas: En Madrid, presentación de la propuesta "Hoja de Ruta para el Ferrocarril en España", a cargo de la Alianza Ibérica por el Ferrocarril. En la sede de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Palacio de Fernán Núñez - sala de actos (C. Santa Isabel, 44).

-- 11.00 horas: En Ponferrada (León), el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico celebra la Convención por un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática durante los días 13 y 14 de octubre de 2025, en los centros de la Fundación Ciudad de la Energía, La Térmica Cultural y la Fábrica de la Luz (Calle de la Energía, 2).

-- 16.00 horas: En Madrid, sexta entrega del ciclo #ConversacionesHumanitarias, impulsado por la Fundación Cruz Roja Española, con el lema 'Impacto emocional del contexto geopolítico en un mundo hiperconectado'. En formato online a través de Instagram Live.

-- 18.00 horas: En Madrid, segunda jornada del ciclo de debates organizado por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), en colaboración con la Fundación "la Caixa", bajo el título "Periodismo de educación: el futuro de la enseñanza en España y la UE". En CaixaForum Madrid (P.º del Prado, 36).

-- 18.00 horas: En Madrid, encuentro Somos Padres, en el Día Mundial de la muerte gestacional y perinatal. En la Biblioteca Municipal Eugenio Trías - Casa de Fieras de El Retiro (Pº de Fernán Núñez, 24).

-- 19.30 horas: En Madrid, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, asiste a la presentación del libro 'Ellas quieren. El liderazgo excepcional de las políticas', de Ángela Paloma, en el Ateneo de Madrid (C. del Prado, 21).

SALUD

-- 09.00 horas: En Madrid, la ministra de Sanidad, Mónica García, asiste a la recepción y presentación oficial de la presidenta de Wonca World, Pilar Asier Peña; a las 9.30 horas, participa en el acto de alto nivel de la Plataforma de Demostración de Atención Primaria de Salud de la OMS, con la participación de la delegación china; y a las 12.30 horas, asiste a la reunión del Patronato de la Fundación Estatal Salud, Infancia y Bienestar Social (FCSAI). Sede del Ministerio (P.º del Prado, 18).

CULTURA

-- El Ministerio de Cultura falla el Premio Nacional de Fotografía.

-- 19.30 horas: En Madrid, fundación Mapfre y Plataforma Editorial presentan 'Al limpiar el agua' y a Adolfo Muñoz Palancas, ganador del Primer Premio Literario Vidas que Inspiran: Historias para Escribir. En Auditorio de Fundación Mapfre (Paseo de Recoletos, 23).