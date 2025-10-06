UE.- Agenda Informativa de Europa Press para mañana martes, 7 de octubre (1)

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para el martes 7 de octubre en Europa Press agrupada en las secciones de Actualidad Política y Autonomías:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- Ruedas de prensa desde el Congreso: Ione Belarra, Podemos (11.15 horas); Verónica Barbero, Sumar (11.30); Aina Vidal, Comuns (11.45) (Cra. de San Jerónimo).

-- 08.40 horas: La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es entrevistada en 'La hora de La 1' de 'TVE'.

-- 09.00 horas: En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside la reunión del Consejo de Ministros. Complejo de la Moncloa. (Av. Puerta de Hierro).

-- 10.00 horas: En Madrid, la coordinadora autonómica de Podem País Valencià, María Teresa Pérez, y la diputada de Compromís en el Grupo Mixto, Àgueda Micó, ofrecen declaraciones a los medios. Frente a la puerta de los leones, Congreso (Cra. de San Jerónimo).

-- 10.30 horas: En Madrid, el portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, comparece en rueda de prensa después de la reunión de la Junta de Portavoces del Senado (C. de Bailén, 3).

-- 11.00 horas: En Bruselas, los Reyes se reúnen con los reyes de Bélgica en el Palacio Real de Bruselas (Rue Brederode, 16). A las 15.00 horas, recorren la exposición 'Luz y Sombra. Goya y el realismo en España' y el acto inaugural del Festival Europalia 2025 dedicado a España. Palacio de Bellas Artes de Bruselas. Museo Bozar (Rue Ravensteinstraat, 23).

-- 12.00 horas: En Alcalá de Henares (Madrid), el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo; la presidenta de la FEMP, María José García Pelayo; el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano; y la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, intervienen ante los medios antes de que comience la segunda reunión con presidentes de Federaciones de Municipos Regionales-FEMP del Partido Popular. Parador de Turismo de Alcalá de Henares (calle Colegios, 8).

-- 12.00 horas: En Madrid, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ecibe al presidente de Enagás, Antonio Llardén. Ministerio (P.º de la Castellana, 109).

-- 16.30 horas: En Madrid, rueda de prensa organizada en el marco de la campaña 'Fin al comercio de armas con Israel' tras la convalidación del decreto del embargo de armas. Escaleras del Congreso de los Diputados, junto a los leones (Cra. de San Jerónimo).

-- 19.30 horas: La ministra de Defensa, Margarita Robles, es entrevistada en el programa '24 horas' de 'RNE'.

-- Actividades parlamentarias del Congreso

-- 10.00 horas: Mesa del Congreso. Salón de Ministros.

-- 11.00 horas: Acto de conmemoración del Día Internacional de la Niña, a solicitud de Plan Internacional España. Sala Ernest Lluch.

-- 12.00 horas: Junta de Portavoces. Sala Mariana Pineda.

-- 13.00 horas: Acto de homenaje a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía condecorados con la 'Cruz al Mérito Policial en el día de los Santos Ángeles Custodios 2025'. Ampliación III Vestíbulo.

-- 13.00 horas: Ponencia de la Comisión de Derechos Sociales y Consumo sobre el 'Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela'. (Reunión a puerta cerrada). Sala Gabriel Cisneros.

-- 14.45 horas: Comisión del Estatuto. Dictamen actividades de diputados. Sala Argüelles.

-- 15.00 horas: Sesión Plenaria. Hemiciclo.

-- Actividades parlamentarias del Senado

-- 10.00 horas: Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. Comparece la presidenta, Enriqueta Chicano. Sala Clara Campoamor.

-- 10.30 horas: Junta de Portavoces. Sala Mañanós.

-- 10.30 horas: Ponencia de análisis de las amenazas en el ciberespacio, en la era de la Inteligencia Artificial y la Computación Cuántica, para la elaboración de un informe de riesgos y recomendaciones de mejora. Sala Manuel Broseta Pont.

-- 11.00 horas: Comisión de Despoblación y Reto Demográfico. Sala Enrique Casas Vila.

-- 11.30 horas: Comisión de Justicia. Sala de Europa.

-- 12.00 horas: Mesa del Senado. Sala Mañanós.

-- 16.00 horas: Pleno. Hemiciclo.

AUTONOMÍAS

-- 10.45 horas: En Talavera de la Reina (Toledo), la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, atiende a los medios de comunicación en rueda de prensa. Centro Social Polivalente Castilla-La Mancha (c/ Segurilla, 35).

-- 11.00 horas: En Vitoria, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita una promoción de 152 viviendas de alquiler asequible en el barrio de Salburua; y a las 13.30 horas, interviene en la inauguración de la Cumbre Global de la Alianza de Gobierno Abierto (OGP) 2025. Palacio de Congresos Europa (Av. Gasteiz, 85).

-- 11.15 horas: En Vigo, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, inaugura la XXVI edición de la Feria Internacional de Productos del Mar Congelados 'Conxemar 2025', en el Instituto Ferial de Vigo. A su llegada (10.15 h.), atiende a los medios (Avenida do Aeroporto, 772)

-- 18.00 horas: En Vitoria, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, interviene en el Comité Directivo de la Alianza de Gobierno Abierto, en el marco de la IX Cumbre Global de la Alianza de Gobierno Abierto (OGP) 2025, en el Palacio de Congresos Europa (Av. Gasteiz, 85).