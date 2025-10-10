UE.- Agenda Informativa de Europa Press para este viernes 10 de octubre (y 2)

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para el viernes 10 de octubre en Europa Press agrupada en las secciones de Economía-Laboral, Sociedad, Salud y Cultura:

ECONOMÍA-LABORAL

-- 08.15 horas: En Horsens (Dinamarca), el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, participa en el Consejo informal de ministros de Telecomunicaciones de la Unión Europea.

-- 08.30 horas: En Luxemburgo, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se reúne con el comisario europeo de Clima, Cero Emisiones y Crecimiento Limpio, Wopke Hoekstra; y a las 10.30 horas, participa en la reunión del ECOFIN.

-- 09.00 horas: En Bruselas, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, participa en el 'Global Gateway Forum 2025'.

-- 09.30 horas: En Ginebra (Suiza), la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, interviene en el acto de la Academia Europea de Salud Psicológica Ocupacional 'Trabajando juntos para avanzar en la gestión de los riesgos psicosociales en el trabajo y promover la salud y bienestar de las personas trabajadoras', y a su llegada (08.30 horas), atiende a los medios. A las 10.45 horas, se reúne con el director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Gilberto Houngbo. Palacio de las Naciones (8, Av. de la Paix 14).

-- 10.00 horas: En Madrid, Dia y bp presentan una de las primeras tiendas en una estación de servicio y acudirán Alberto Serrano, Director de Operaciones de Dia España y, por parte de bp, Miguel Lapetra, Head of Convenience Trading Iberia, en la EESS situada en M-503 (Vía de las Dos Castillas).

-- 10.30 horas: En Madrid, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, entrega la Encomienda de Número de la Orden Civil del Mérito Agrario, Pesquero y Alimentario, Sección Mérito Agrario, a Inmaculada Salas Burgos; y a las 12.00 horas, se reúne con la Comisión Ejecutiva de la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG), en la sede del Ministerio (P.º de la Infanta Isabel, 1).

-- 10.30 horas: En Madrid, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, interviene en la presentación del 'Plan director de inversiones en los talleres de Renfe 2025-2030', en los talleres de Renfe en Fuencarral (C/ Antonio Cabezón).

SOCIEDAD

-- 10 de octubre, Día Mundial del Sinhogarismo.

-- 10.00 horas: En Madrid, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, mantiene un desayuno de trabajo, con motivo del Día de la Hispanidad, con embajadores iberoamericanos para compartir las prioridades del Ministerio de cara a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará el próximo año. NOTA: Al inicio de la reunión, los medios gráficos podrán tomar imágenes. Al término, la ministra mantendrá un encuentro con los medios de comunicación. En sede ministerial (C/ de José Abascal, 39).

-- 10.30 horas: En Madrid, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, se reúne con académicos expertos en desinformación climática, en la sede del Ministerio (Pl. de San Juan de la Cruz, 10).

-- 11.00 horas: En Madrid, Sanitas, en colaboración con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, presenta el barómetro de percepción ciudadana 'HealthyCities Monitor', un estudio que analiza cómo perciben los ciudadanos las políticas municipales destinadas a crear ciudades más saludables. En la Casa de la Arquitectura (P.º de la Castellana, Chamberí).

-- 11.00 horas: En Madrid, Marea de Residencias hace balance sobre la situación de denunncias y demandas cuando se cumple un año de la presentación ante la Fiscalía de Madrid de su macrodenuncia. En el Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES)(C/ Atocha, 91).

SALUD

-- 10.00 horas: En Madrid, jornada 'Derecho a ser humano', con motivo del Día Mundial de la Salud Mental.

-- 10.00 horas: En Madrid, jornada 'Inmunizando al adulto frente a enfermedades respiratorias', organizada por Observatorio de Salud. En el Congreso de los Diputados (Cra. de San Jerónimo).

-- 10.30 horas: En Madrid, la Reina preside un acto institucional por el Día Mundial de la Salud Mental 2025, donde realizará una intervención, en el Hotel Elba Madrid Alcalá (C/ Alcalá, 476). La ministra de Sanidad, Mónica García, interviene en el Acto Conmemorativo del Día Mundial de la Salud Mental 2025 'Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental' (para seguirlo por streaming: https://www.youtube.com/live/8UzE7gzD4yc. ); a las 12.30 horas, García clausura el acto 'Cuidar la Visión, un Reto Compartido', en el hub Por Talento (C/ Fray Luis de León, 11), y a las 14.30 horas, clausura las Jornadas de salud mental 'Derecho a ser Humanos', en la sede del Ministerio (P.º del Prado, 18).

-- 11.00 horas: En Madrid, evento 'La nueva regulación EU HTA y las oportunidades para los pacientes', organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer en colaboración con la Fundació HiTT y Cancer Patients Europe (CPE). En el Congreso de los Diputados (Cra. de San Jerónimo, s/n).

-- 11.00 horas: En Madrid, debate 'En defensa de la ciencia. Rigor en la información' y I entrega los Premios Empiria de Kómoda News 'En defensa de la ciencia Rigor en la información'. En el Ateneo de Madrid (C/ del Prado, 21).

CULTURA

-- 19.00 horas: En Madrid, la Semana Internacional de la Arquitectura recibe a Eduardo Souto de Moura, Premio Pritzker 2011, en la jornada dedicada a la arquitectura portuguesa "Miradas atentas desde la proximidad", en la sede del COAM (C/ Hortaleza, 63).