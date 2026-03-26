Albares anuncia que Argelia ampliará el volumen de suministro de gas tras reunirse con su presidente

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se reúne con el presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado que España y Argelia van a reforzar su asociación estratégica en materia energética en un momento en que el conflicto en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz han provocado una subida de los precios de la energía y temores ante eventuales problemas de suministro, lo que incluirá un incremento en el volumen de gas que este país suministra a España.

Albares ha sido recibido este jueves por el presidente argelino, Abdelmayid Tebune, en la que ha sido su primera visita a Argel, y, además de verse con el ministro de Exteriores argelino, Ahmed Attaf, se ha reunido también con el ministro de Hidrocarburos y Minas, Mohamed Arkab.

Según ha explicado en declaraciones a la prensa, en sus contactos, en particular con Arkab, han hablado sobre "la relación gasística y energética y hemos decidido profundizarla, llevarla aún más allá, en una ampliación de volúmenes de suministro".

"Argelia es un suministrador fiable, constante, bajo cualquier circunstancia, de España, con el que tenemos además una larga tradición de suministro", ha valorado Albares, en referencia al hecho de que pese a la crisis diplomática entre los dos países desatada en 2022 por el apoyo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, la llegada de gas argelino nunca se suspendió.

Albares ha aclarado que él ha hablado "en un marco general, sin entrar en detalles" específicos de si el incremento del suministro supondrá usar el gasoducto Medgaz, que une Argelia y España, en su máxima capacidad, más allá de que han discutido que haya "una transferencia de un volumen mayor".

También han hablado de "explorar una mayor cooperación también a nivel de infraestructuras y de posibles análisis conjuntos de nuevas inversiones y trabajos conjuntos que puedan hacer empresas españolas con empresas argelinas en torno a todo el sector de los hidrocarburos".

Asimismo, ha añadido, la voluntad de los dos gobiernos es también analizar "otro tipo de aprovisionamiento de energía donde hay un interés y una apuesta de ambos países" como pueden ser la energía solar o el hidrógeno verde.

RECONOCIMIENTO A ARGELIA POR SU SUMINISTRO

Albares ha reconocido que con todos sus interlocutores argelinos ha hablado sobre el contexto geopolítico y por ello ha aprovechado para trasladarles el reconocimiento a Argelia como "suministrador fiable y constante en un momento en el que todo el mercado energético mundial está sufriendo desgraciadamente por la guerra en Oriente Medio una transformación profunda".

Por otra parte, el ministro ha indicado que ambos gobiernos se felicitan del "incremento espectacular" del comercio bilateral, después de que este quedara bajo mínimos tras congelar Argelia las transacciones comerciales en junio de 2022 y no levantar la medida hasta noviembre de 2024, y han hablado de "dinamizar la presencia de empresas españolas en Argelia", donde ya hay más de un centenar. Además, ha adelantado que en abril la CEOE y la patronal argelina van a organizar un encuentro.