Albares aspira a desarrollar el Estatuto del Cooperante que reconozca la carrera profesional de estos trabajadores

La expresidenta de la diputación de Pontevedra, Carmela Silva (c); la candidata al senado por el PSOE, Marica Adrio (i); y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se reúnen con colectivos de la Coordinadora Galega de ONGD, en la tienda de - Beatriz Ciscar - Europa Press

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha señalado que, tras la aprobación el pasado mes de febrero de la Ley de Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad Global, queda "poner en marcha el Estatuto del Cooperante", una medida para "que las personas que están dando lo mejor de sí mismas para ayudar a los más vulnerables en todo el planeta, vean dignificada su carrera profesional y sus méritos".

Ha sido una de los asuntos tratados en una reunión con representantes de las entidades integradas en la Coordinadora Galega de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD), celebrada en la tienda de comercio justo de Solidariedade Internacional, en Pontevedra.

Albares ha recordado que este nuevo marco normativo, que sustituye a la primera ley, aprobada hace 25 años, "puso la cooperación española a la altura de lo que demanda la solidaridad de la sociedad".

"Por primera vez en la historia de la cooperación española, el 0,7 por ciento de la Renta Nacional Bruta está ya por ley para que se traduzca en Ayuda Oficial al Desarrollo en el horizonte de 2030", ha destacado el ministro.

Durante el encuentro con los representantes de la Coordinadora Galega de ONGD, Albares ha destacado el "gran consenso" parlamentario que ha tenido esta iniciativa a pesar del único voto en contra de Vox, "no porque no le guste la ley, sino porque no le gusta la cooperación", ha lamentado José Manuel Albares.

RECUPERACIÓN

Aún con el objetivo del 0,7 por ciento, Albares ha precisado que en los dos últimos presupuestos del Gobierno se ha "doblado", alcanzando el 0,34 por ciento. "En dos años", ha insistido el titular de Exteriores, "hemos recuperado una destrucción sistemática de diez años durante los gobiernos del PP".

También se ha comprometido a que, si el PSOE revalida el Gobierno tras las elecciones de este próximo domingo, se modernizará el sistema de justificación de subvenciones --que "está mal hecho", ha reconocido-- para adaptarlo a las necesidades de las organizaciones. Además, se acometería una "buena reforma" para potenciar la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), encabezada actualmente por los gallegos Antón Leis y Pilar Cancela como director y secretaria de Estado, respectivamente.

Por su parte, la presidenta de la Coordinadora Galega de ONGD, María Paz, ha precisado que son 42 las entidades agrupadas en esta plataforma que en 2020 gestionó la inversión de 10 millones de euros en países de Centroamérica y el Caribe, siendo Guatemala el más beneficiado.

Además de reclamar que se promueva una "política pública de cooperación gallega de calidad y con dignidad", María Paz le ha expresado al ministro de Asuntos Exteriores su "preocupación" por la "deriva" de territorios como El Salvador, Nicaragua o Guatemala, donde operan estas organizaciones.

AMÉRICA LATINA

Al hilo de la finalización de la Cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, José Manuel Albares ha justificado que América Latina sea el "centro" de la política exterior de la UE en base a los "valores" compartidos. "Para España todos los países de América Latina son importantes", ha precisado, admitiendo la "fragilidad" de Centroamérica y la necesidad de "ayudarla".

Así, ha puesto como ejemplo que ya son 115 los opositores nicaragüenses que han obtenido la nacionalidad española después de que el presidente de este país, Daniel Ortega, les haya convertido en apátridas. "España será la nacionalidad de quienes defienden los derechos humanos", ha afirmado Albares.

Junto con el ministro también han participado en el encuentro los candidatos del PSOE por la provincia de Pontevedra al Congreso y al Senado, David Regades y Carmela Silva, respectivamente, integrantes de la candidatura socialista como Marica Adrio, el portavoz del grupo municipal socialista en el ayuntamiento de Pontevedra, Iván Puentes, y la concejala Paloma Castro, que también es portavoz de Cooperación del Grupo Parlamentario del PSdeG-PSOE.