(Ampliación) Agenda audiovisual de Europa Press para el 18 de octubre

1.- 11.00 horas: En Madrid, el ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 en funciones, Ione Belarra, preside, junto a la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, la Reunión de Alto Nivel sobre la Transición de Sistemas de Cuidados hacia Modelos Centrados en las Personas y en la Comunidad, que se celebra en el marco de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. A su llegada (10.45 h.), atienden a los medios de comunicación.

2.- 12.00 horas: En Gernika, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, lee una declaración sobre el conflicto de Palestina e Israel. Ante el mural del cuadro Gernica.

3.- 17.00 horas: Montse Tomé analiza los próximos encuentros de la Selección.

4.- 17.20 horas: En Madrid, Nadia Calviño, clausura la SEMIC. En el Hotel Riu. C/ Gran Vía, 84 (Madrid). He preguntado a Nacional para acreditar porque no he visto la convocatoria.

5.- 19.30 horas: Felipe González, participa en el 'II Ciclo de encuentros para el diálogo y el debate' junto con el expresidente colombiano, Juan Manuel Santos, en c/ Eduardo Dato, 20).

