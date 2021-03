UE.- Anice lamenta la oportunidad perdida de España para proteger el jamón ibérico y serrano tras acuerdo UE-China

Se quedan fuera de los productos agroalimentarios españoles protegidos en el acuerdo bilateral entre la Unión Europea y China

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice) ha lamentado que España haya perdido la oportunidad de proteger el jamón ibérico y serrano, dos de sus productos más emblemáticos de la charcutería española a nivel internacional, según ha informado en un comunicado.

En concreto, el pasado 1 de marzo entró en vigor el acuerdo bilateral entre la Unión Europea y China para la protección de un centenar de indicaciones geográficas y denominaciones de origen europeas, entre las que figuran 12 productos agroalimentarios españoles, pero en el que no figuran ni el jamón ibérico ni el serrano.

Este acuerdo evitará la imitación y usurpación de sus correspondientes denominaciones, como Indicación Geográfica Protegida (IGP) y Denominación de Origen Protegida (DOP), al tiempo que asegurará a los consumidores la autenticidad de dichos productos, garantizando que su elaboración sea exclusivamente en España.

De esta forma, la patronal de las industrias cárnicas ha lamentado que el jamón ibérico y el serrano, los más exportados y con mayor proyección internacional, hayan quedado al margen del acuerdo UE-China por la falta de la adecuada protección.

Anice ha recordado que el jamón serrano está regulado como Especialidad Tradicional Garantizada (ETG) desde 1999, que, si bien define y controla sus características, requisitos de calidad y controles, permite, "desgraciadamente", que se elabore jamón legalmente fuera de las fronteras españolas, bajo el término 'Jamón Serrano'.

Por ello, desde el sector se lamenta que debido a la oposición de una minoría que no apoya el cambio de la ETG a la IGP del Jamón Serrano no se avance en esta iniciativa, "necesaria y urgente", que permitirá que la elaboración de este producto sea exclusivamente en España, con la que se logrará una mejor protección jurídica contra imitaciones en la Unión Europea y países terceros.

En una situación similar se encuentra el jamón y otros productos del cerdo ibérico, cuya IGP (o DOP) está pendiente de concretarse desde hace años, a falta de un acuerdo marco sectorial, por encima de otras discrepancias y visiones.

De esta forma, Anice "no concibe que en pleno siglo XXI no se haya logrado dar este paso y proteger, mediante los tratados y acuerdos comerciales, el patrimonio gastronómico, cultural y económico español e insiste en que no se puede correr el riesgo de dejar desprotegidos estos productos y que puedan ser imitados en cualquier país del mundo".