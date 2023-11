Arranca la rehabilitación integral del Barrio Obrero del Rey de Santander, "la primera" financiada con fondos UE

Esta mejora integral estará en 30 meses, tiene un coste de unos 3,8 millones, de los que 2,6 proceden de los fondos Next Generation de la UE



SANTANDER, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Barrio Obrero del Rey de Santander, construido en 1928 entre las calles General Dávila y Simancas, ha iniciado su rehabilitación integral, que durará 30 meses y es la primera de estas características que se ejecuta en Cantabria gracias a los fondos europeos.

A esta actuación se destinan 2,6 millones de fondos Next Generation de la UE y sirven para cubrir el 65% del coste de las obras mientras que el resto serán aportados por los vecinos.

La obra que se inicia ahora, ejecutada por la empresa Murart, permitirá no solo rehabilitar las fachadas de los edificios del barrio --13 bloques con 144 viviendas-- sino también arreglar viales, canalizaciones y suministros.

Esta actuación se materializa tras el convenio que firmaron el pasado mayo, antes de las elecciones autonómicas y las generales, por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) --ahora Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible-- y el Gobierno de Cantabria.

Con motivo del inicio de las obras de rehabilitación, la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), y el consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, el también popular Roberto Media, han visitado el barrio y mantenido un encuentro con los vecinos, a los que han felicitado por el inicio de la actuación.

También les han agradecido su "generosidad" y trabajo para ponerse de acuerdo entre todos ellos para llevar a cabo esta actuación de rehabilitación.

Tanto Media como Igual han destacado el alcance de la actuación. Así, la alcaldesa ha señalado que estas obras permitirán que los vecinos cuenten con sus viviendas "totalmente rehabilitadas", más eficientes energéticamente, y con un entorno renovado y e consejero ha subrayado que "marcarán un antes y un después en el barrio", que quedará rejuvenecido y renovado.

Media ha destacado que supondrá una mejora de la habitabilidad de las viviendas y ha señalado en materia energética "el cambio va a ser brutal" ya que los vecinos con las mejoras que se realicen van a conseguir ahorros de más del 50% en los costes energéticos.

Por otro lado, el consejero ha señalado que está pendiente de firmar con el Gobierno de España el convenio para ejecutar la rehabilitación de las denominadas 'Casas de Renfe', en la zona de Cajo, también en Santander, que se llevará a cabo con fondos europeos.

En ese caso, la intervención afecta a un total de 15 portales en tres bloques y 120 viviendas y el importe aproximado de subvención procedente de fondos europeos es de 2,17 millones.

El consejero ha señalado que la rehabilitación y mejora integral de zonas antiguas de las ciudades forma parte de la política que va a realizar el Ejecutivo en materia de vivienda, destinando a ello tanto fondos europeos que se consigan como recursos propios de la Consejería.

POLÉMICA POR LA VISITA

Esta visita del consejero y la alcaldesa no ha estado exenta de polémica ya que la delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones (PSOE), ha criticado no haber sido invitada al acto en lo que interpreta como intento del Ayuntamiento de Santander y del Gobierno de Cantabria de tratar "de borrar al Estado" de las inversiones que realiza en la ciudad, como es esta del Barrio Obrero del Rey.

"Es sorprendente la forma de actuar del Ayuntamiento de Santander y el Gobierno de Cantabria, que piden inversiones del Estado en la ciudad o en la comunidad autónoma pero que después quieren borrar al Estado de esas inversiones", ha criticado Quiñones en un comunicado, en el que ha recordado que esta actuación en el Barrio Obrero del Rey se lleva a cabo a través de un convenio entre el MITMA y el Ejecutivo regional.

La delegada del Gobierno afea que ni el Gobierno de Cantabria ni el Ayuntamiento de Santander le habían comunicado la organización de este acto y tampoco le habían invitado a participar, algo que ve como una "falta de lealtad institucional" del Gobierno regional y del Ayuntamiento.

Quiñones ha defendido que "la lealtad institucional es un principio elemental para el buen funcionamiento entre Administraciones en el curso de las actuaciones, proyectos e inversiones que se comparten". "Esta forma de actuar es impropia de quien dice querer representar a todos los ciudadanos porque lo que demuestran con actos como el de hoy en el Barrio Obrero es que su sectarismo les impide invitar a quienes no militan en el PP como ellos", ha apostillado.

Aunque Quiñones ha criticado la actuación de la alcaldesa y del consejero, lo ha hecho especialmente en el caso de la regidora a la que ha acusado de "apropiarse de una inversión que en ningún caso realiza su Administración, que únicamente ha realizado los trámites urbanísticos de concesión de licencia".

"Los fondos europeos que permiten el desarrollo de esta actuación llegan gracias al Gobierno de España y al anterior Ejecutivo regional, a través de la Dirección General de Vivienda", ha añadido Quiñones, que ha cuestionado que "probablemente no hubiese sido posible con los representantes que hoy van a inaugurar las obras ya que no solo votaron en contra de los fondos europeos sino que además trataron de poner en riesgo su aprobación en Europa".

Quiñones ha asegurado que "se alegra" de que los vecinos vean por fin cómo se hacen realidad las obras que mejorarán su barrio, pero ha insistido en lamentar "que haya representantes institucionales que no sólo no sepan guardar las formas sino que tengan que apropiarse de las inversiones de otros por no tener ninguna propia".

Por su parte, cuestionado por este malestar de la delegada del Gobierno por no haber sido invitada al acto, Media ha afirmado que lo que se ha hecho hoy es "la visita a una obra que hace el Gobierno (de Cantabria), que ha tramitado el Gobierno con el Ayuntamiento de Santander".

"Hay muchas obras que se hacen con fondos europeos, que el dinero se transfiere al Gobierno y el Gobierno es el que hace esa actuación y las visitas de obra", ha dicho Media, que ha asegurado que, al transmitirle la delegada su queja durante un acto esta mañana, él le ha contestado que no tenía "ningún problema" en que participara en la visita.

Además, Media ha añadido que ya ha transmitido al director general de Vivienda que "cuando quiera venir a Cantabria a visitar todas las obras que tienen fondos europeos", por el Gobierno regional "no hay ningún problema".

Además, Media ha respondido a la queja de Quiñones, recordándole que hace unos días visitó unas obras contra las inundaciones en el Saja que cuentan con "dinero directo del Gobierno de Cantabria" y nadie del Ejecutivo regional fue invitado. "Nos enteramos por la prensa", ha replicado.

Al respecto, fuentes de la Delegación han explicado que la visita de Quiñones a las que ha aludido el consejero son de la Confederación Hidrográfica del Cantabria y no del Gobierno regional, que está realizando otras actuaciones que no tienen nada que ver con las que se fueron a ver.