La confianza de los consumidores europeos se hunde a mínimos desde 2023 tras el conflicto de Oriente Próximo

Archivo - FILED - 04 July 2011, Baden-Wuerttemberg, Karlsruhe: Euro coins lie on a Euro flag. Inflation in the euro area hit 10\% in September, the highest since the creation of the euro, according to the latest flash estimate from Eurostat, the EU statis - picture alliance / Uli Deck/dpa - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La confianza de los consumidores de la Unión Europea y de la zona euro ha caído con fuerza en el mes de marzo, cuando en ambos casos se ha situado en su nivel más bajo desde octubre de 2023 ante el conflicto desatado en Oriente Próximo tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta del país persa.

En el mes de marzo, la estimación preliminar del indicador de confianza del consumidor "se desplomó tanto en la UE como en la zona del euro", señala la Comisión Europea.

En el caso de los Veintisiete, el dato se hundió 3,4 puntos, hasta los -15,2 enteros, mientras que entre los países de la zona euro bajó 4 enteros, hasta -16,3 puntos, situándose así muy por debajo de su media a largo plazo y alcanzando "su nivel más bajo desde octubre de 2023".