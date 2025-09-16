Los costes laborales crecieron un 3,6% en la eurozona y un 4% en la UE durante el segundo trimestre

La subida en España fue del 3,7%, una décima superior a la media de la zona euro

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los costes laborales por hora aumentaron en el segundo trimestre un 3,6% interanual en la eurozona y un 4% en la Unión Europea (UE), lo supone dos décimas más y una menos, respectivamente, que lo registrado en el trimestre previo, según se desprende de los datos publicados este martes por Eurostat.

En concreto, los sueldos y salarios se elevaron entre abril y junio un 3,7% en la zona euro y un 4,1% entre los Veintisiete, mientras que el componente no salarial creció un 3,4% en la eurozona y un 3,8% en la UE.

Los costes laborales por hora en el área de la moneda común subieron un 3,3% en la industria, un 4,7% en la construcción y un 4,3% en los servicios, al tiempo que en el conjunto de la UE avanzaron un 3,9% en el sector manufacturero y un 4,8% en el de la construcción. En los servicios se ampliaron en un 4,6%.

En comparación con el segundo trimestre del año anterior, las mayores alzas en los gastos totales se registraron en Bulgaria (13,4%), Hungría (11%) y Rumanía (10,4%). Del lado contrario, los menores repuntes se observaron en Francia (1,4%), Dinamarca (1,5%) y Malta (1,9%).

En el caso de España, los costes laborales por hora aumentaron en el trimestre un 3,7% por una revalorización del 3,4% en el componente salarial y del 4,6% en los factores ajenos a las nóminas.