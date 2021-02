Curbelo (ASG) avala un frente común para resolver la crisis migratoria y exige que acaben las "improvisaciones"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, ha avalado este jueves la estrategia fijada por el 'Pacto de Las Flores' para trasladar al Estado y a la Unión Europea la situación que vive Canarias con la crisis migratoria a través de un pacto entre fuerzas políticas, agentes sociales, económicos y ONG.

"No debemos ni podemos perder un minuto más, ya que hasta ahora no se han puesto soluciones satisfactorias sobre la mesa y tenemos claro que esta comunidad no será una cárcel para 7.000 migrantes que buscan salir de aquí, ni tampoco toleraremos más improvisaciones con esta situación", afirma Curbelo, que cuestionó, además, la creación de macrocentros de campaña para albergarlos.

"No son lugares dignos para nadie, ni cumplen con las condiciones óptimas, lo que ha intensificado las tensiones y el malestar entre ellos provocando algunas situaciones complicadas, tal y como ha ocurrido esta semana en el campamento de acogida de inmigrantes de Las Raíces", sostiene en una nota.

Por ello, el diputado autonómico espera que con este 'frente común', tanto el Estado como la Unión Europea aceleren un plan concreto con medidas reales que evite imágenes como las expuestas en los últimos días y se facilite el tránsito a los migrantes.

"Estamos en un callejón sin salida y con un problema que no solo atañe a las islas, en medio de una coyuntura que incrementa la crispación social, con situaciones que han generado algunos problemas de convivencia entre los propios inmigrantes y con los residentes", comenta.

En este punto, Curbelo asegura que el sentir mayoritario de los canarios es de solidaridad y empatía con los inmigrantes.

"Los canarios comprendemos esta situación porque somos hijos y nietos de inmigrantes, y hemos vivido en carne propia la necesidad de abandonar nuestra tierra para ir en búsqueda de oportunidades. Somos un pueblo sensible y consciente de que lo que quieren los inmigrantes es llegar a otras comunidades de España e incluso a otros países de Europa, donde les esperan familiares y nuevas oportunidades laborales", añade.

En este sentido, rechazó una vez más todo tipo de actos xenófobos y racistas, al tiempo que lamentó que algunos líderes políticos utilicen un asunto tan delicado como es la inmigración para generar miedo y odio en la población.

"Estas personas llegan a Canarias desesperadas por lograr alcanzar su meta, que no es otra que continuar su viaje hacia la Península e incluso a países situados más al norte de Europa, por lo que no podemos retenerlos por más tiempo, sino activar los mecanismos que posibiliten las derivaciones lo antes posible", insiste.