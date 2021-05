UE.- Errejón quiere que Sánchez explique en el Congreso su posición sobre suspender patentes de la vacuna Covid

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que comparezca en el Congreso, antes de que se celebre el Consejo de la UE, para explicar su postura respecto a la suspensión de las patentes de la vacuna contra el Covid-19.

Y es que el diputado en el Congreso ha demandado a Sánchez lidere una iniciativa internacional, que cada vez cuenta con más apoyos, para la liberalización de las patentes de la vacuna contra el Covid-19 o, en su defecto, abra una la negociación con las farmacéuticas para desplegar, reduciendo sus márgenes de beneficio, una estrategia de inmunización en los países con menos recursos.

En rueda de prensa en el Congreso, Errejón ha señalado que comparte la preocupación de Médicos Sin Fronteras de que, pese a que el proceso de vacunación en Europa avance a buen ritmo, el riesgo de que el virus persista, "mute y vuelva" reside en que el proceso de inmunización no llegue a zonas subdesarrolladas.

De esta forma, coincide con la ONG en la "extrema necesidad de que los gobiernos de la UE y Estados Unidos lideren una ofensiva de vacunación masivo en países con menos recursos". "No lo hacemos por humanitarismo, lo hacemos por eficacia (...) Hasta que no esté vacunado todo el mundo no habremos ganado la batalla contra el Covid-19", ha agregado.

Tras incidir en que ya registraron una iniciativa para pedir a Sánchez que liderara la vacunación contra el Covid-19, ahora le instan a que encabece la estrategia de liberalizar las patentes de la vacuna o negociar con las farmacéuticas que haya un proceso y producción "masivo" para que "todo el mundo esté vacunado" reduciendo el margen de beneficios.

De esta forma, ha demandado al presidente del Gobierno que aproveche el "intenso calendario" internacional que tiene por delante, con próximas reuniones del G20, del consejo de la UE y una cumbre de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Y es que aunque su postura es partidaria de liberalizar las patentes, el diputado de Más País es también "pragmático" y aceptaría una estrategia global negociada con las empresas productoras de vacunas para desplegar esa estrategia global.