Esteban(PNV) pide a Sánchez que impulse la descentralización de la UE y la creación de una "Macrorregión Atlántica"

Reprocha al presidente que "saque pecho" por la reducción de la inmigración "a costa de vender el Sáhara"



El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha pedido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que impulse la descentralización europea y abra una vía de participación a "las naciones sin Estado" y fomente la creación de una "Macrorregión Atlántica", cuando ejerza la presidencia de turno del Consejo Europeo.

Durante el pleno celebrado este miércoles en la Cámara Baja, el portavoz del Grupo Vasco ha repasado algunos de los asuntos que, a su juicio, deberían abordarse durante la presidencia española del Consejo de Europa.

En primer lugar, ha apelado "al carácter plural, multicultural y diverso" de la UE para reclamar a Pedro Sánchez Sánchez que "influya" para alejarse del "sesgo centralista" que se atisba en algunas de las políticas europeas para "perfeccionar el sistema de participación de las naciones sin Estado y de las Comunidades con capacidades legislativas propias".

Aitor Esteban ha recordado la 'Declaración de Bilbao', firmada en la capital vizcaína en marzo por 15 territorios y liderada por el Lehendakari, Iñigo Urkullu, por la que se reclama "una participación directa" de estas regiones en la toma de decisiones europeas en el ámbito sanitario o de hacienda, de las que son "plenamente competentes".

"Europa puede ser un instrumento importante para dar cauce a una estabilidad interna en cuanto a las cuestiones nacionales", ha asegurado, para reprochar a Sanchez su "inacción" en esta Legislatura en cuanto al impulso de la adecuación de la estructura del Estado al reconocimiento de "las identidades nacionales", prevista en el punto 4 del acuerdo de investidura firmado con el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, en diciembre de 2019.

En este contexto, ha criticado que no haya dado pasos a favor del autogobierno. "En algunos casos, con la excusa de avanzar en derechos sociales, ha saltado por encima de la Constitución", ha denunciado.

MACRORREGION ATLÁNTICA

También le ha instado a que "anime" al Consejo Europeo para que mandate a la Comisión Europea la configuración de una "Macrorregión Atlántica", reivindicada, entre otros, por la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, y ha abogado por una flexibilidad tanto a nivel europeo como estatal en lo que se refiere a las reglas fiscales.

"Somos favorables a una senda diferenciada (de las reglas fiscales) vertical en el Estado. No se puede exigir lo mismo a quien es solvente y a quien no lo es. Además, tenemos competencia y eso se debe ver reflejado", ha subrayado.

También en el marco de la conectividad entre los Estados miembros y tomando como referencia las relaciones con el Estado francés y el 'Tratado de amistad y cooperación' firmado recientemente en Barcelona, el dirigente jeltzale ha recordado la polémica en torno a la fecha para la conexión de la Alta Velocidad a ambos lados de la frontera, establecida en 2030 por el Gobierno español y retrasada a 2042 por el Gobierno galo.

Por ello, ha preguntado a Pedro Sánchez si ha pedido explicaciones al primer ministro francés cuando, además, su embajador en el Estado español "ha insistido en ese retraso", a pesar de que, "afortunadamente", el propio Parlamento Europeo ha ratificado esta semana el 2030 como fecha para esa conexión.

ASILO

Asimismo, le ha pedido que explique su planteamiento en torno al Pacto de migración y asilo que debe afrontar durante su mandato como presidente de turno del Consejo, precisamente cuando el Estado francés parece que "pretende un cambio de Schengen".

"No se puede perjudicar la movilidad de la ciudadanía europea, y en este momento se está haciendo a las personas residentes a ambos lados de la muga, en Irun", ha dicho, en referencia a las retenciones que provocan los controles que practica la Policía francesa en Behobia.

Aitor Esteban también ha anunciado el registro de una interpelación al Gobierno sobre el respeto al derecho de asilo, que será debatida por el pleno del siguiente miércoles, y que cree que "no cabe negar desde el Estado español".

En esta línea, ha explicado que, "al no haberse desarrollado el Reglamento correspondiente, la gente no puede solicitarlo y, si no puede hacerlo, salta la valla y ocurre lo que ocurre, como en Melilla".

"SÁHARA"

En su discurso, Esteban también ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "saque pecho" por el descenso en la llegada de inmigrantes ilegales a España desde Marruecos "a costa de vender el Sáhara".

En el debate en el Congreso de los Diputados, Esteban ha augurado que España algún día sabrá "qué pasó" para el cambio de postura del Gobierno respecto al Sáhara, pero ha pedido al Ejecutivo que "al menos" no presuma de un descenso de inmigración que se ha alcanzado "a costa de vender el Sáhara, los derechos de los saharauis y las responsabilidades españolas".

Según ha reivindicado, se trata de una política que debería ser europea y de nada sirve reducir las llegadas a España "con tal de que vayan hacia Italia o Grecia", después de que Sánchez haya hablado de los buenos resultados cosechados en la "nueva etapa" con el reino alauí.

El portavoz jeltzale ha preguntado, asimismo, por la decisión de enviar a Ucrania los carros de combate Leopard 2A4 que han tenido que ser reparados en vez de optar por la versión moderna, los 2E, en servicio en el Ejército de Tierra.

"PROCLAMAS ELECTORALES"

En este contexto, el portavoz del PNV ha criticado que el jefe del Ejecutivo haya usado su comparecencia en el Congreso como acto "electoral" en lugar de plantear algunas de las iniciativa que prevé emprender en la presidencia rotatoria europea.

En este sentido, ha aludido a las relaciones con Francia y la conexión por Alta Velocidad, el pacto de migración y asilo, la flexibilización de las reglas fiscales o la inteligencia artificial.

