Exteriores nombra a nuevos directores para las sedes del Instituto Cervantes en El Cairo, Sofía y Fráncfort

Archivo - El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, momentos previos a la firma con el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, del Protocolo General de Actuación entre el Ministerio de Ciencia Innovación y Universidad - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Asuntos Exteriores, de Unión Europea y de Cooperación ha nombrado a tres nuevos directores para las sedes del Instituto Cervantes en El Cairo, Sofía y Fráncfort, según se publica este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Concretamente, será Gregorio Laso Móstoles el director del centro en Egipto, Jaime Hermida Marina lo será en la capital de Bulgaria y Marta Muñoz Aunión es la nueva directora de la sede alemana.