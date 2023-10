Feijóo critica, en una reunión con líderes del PPE, que Sánchez no haya informado al Congreso tras los ataques de Hamás

Pons espera un contacto en breve de Sánchez con el Gobierno de Israel y dice que si no se produce estará "siendo ninguneado" por ese país



MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este viernes, en una reunión con sus colegas del Partido Popular Popular Europeo (PPE), que el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, no haya informado al Congreso de la "dedicada situación" en Israel tras los "ataques terroristas" de Hamás, máxime cuando España ostenta la Presidencia española de turno de la UE.

Así lo ha expresado en un encuentro con los líderes del PPE, encabezados por el presidente de la formación, Manfred Weber. Entre los asistentes, se encontraba el presidente de la República de Chipre, Nikos Christodoulides; los primeros ministros de Grecia, Kyriacos Mitsotakis; de Croacia, Andrej Plenkovic; y de Irlanda, Leo Varadkar; así como el líder de la oposición en Alemania, Friedrich Merz, según ha informado el PP en un comunicado.

Durante este encuentro de Feijóo --que ha estado acompañado por el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons-- con el PPE, el PP español ha censurado que el presidente del Gobierno sea "el único primer ministro de la UE que no ha informado de la delicada situación en Israel en el Congreso", una circunstancia que, según los 'populares', llama más la atención por "ostentar España la Presidencia de turno de la UE y por las consecuencias que puede tener para Europa".

PREOCUPACIÓN POR LA EXTENSIÓN DE LOS ATAQUES A OCCIDENTE

Según el PP, esa comparecencia en sede parlamentaria "tiene un carácter urgente puesto que hay preocupación en los países europeos por una hipotética extensión de los ataques terroristas a Occidente y por la crisis migratoria que se puede generar tanto de ciudadanos israelíes como palestinos".

Además, dado que todos los primeros ministros están hablando o hablarán en breve con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, o están viajando a este país para conocer de primera mano la dramática situación, González Pons ha criticado que "el mismo día que Europa está hablando y se reúne con las víctimas de los terroristas, Pedro Sánchez se reúna con los amigos de los terroristas".

"Es la vergüenza de Europa", ha denunciado el responsable de Institucional del PP, en alusión al encuentro que ha mantenido Sánchez con los portavoces de Bildu en el Congreso y el Senado, Mertxe Aizpurua, Gorka Elejabarrieta, en el marco de su ronda de contactos para la investidura.

González Pons ha dicho que confía que esa comunicación con Israel se produzca en breve porque, de no ser así, o Pedro Sánchez estará "siendo ninguneado por este país o el sector socialista del Gobierno no informa al respecto para no crear otra crisis con sus socios".

El PP ha recordado que los titulares de Exteriores de Chequia, Reino Unido y EEUU ya han visitado Israel; la de Alemania y las presidentas de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo, Ursula von der Leyen y Roberta Metsola, respectivamente, lo visitarán a lo largo del día de hoy; y el representante de Francia lo hará el domingo.

DECLARACIÓN DEL PPE: "ESTAMOS DEL LADO DE ISRAEL"

Por último, el Partido Popular Europeo ha aprobado la siguiente Declaración: "El PPE condena inequívocamente las acciones terroristas de Hamas contra el Estado de Israel y su brutalidad injustificable contra los civiles. Pedimos a Hamas y a otras organizaciones terroristas que liberen inmediatamente a todos los rehenes israelíes y devuelvan los cuerpos de todos los asesinados".

Según añade el texto, el PPE está "del lado de Israel". "Nuestro apoyo a Israel nunca decaerá. Es responsabilidad sagrada de todos los Estados, incluido Israel, proteger a sus ciudadanos y defenderse contra el terrorismo, de acuerdo con el derecho internacional".

Además, el PPE señala en la misma declaración que "Hamas no representa ni habla en nombre del pueblo palestino" y, por lo tanto, "la ayuda de la Unión Europea debe continuar". "Sin embargo, es responsabilidad de la UE revisar cuidadosamente la asistencia financiera para Palestina y garantizar que esta financiación no termine en manos de Hamas o de cualquier otra organización terrorista", añade.

Asimismo, los 'populares' europeos aseguran que "la Unión Europea debe hacer todo lo que esté a su alcance para reducir la crisis y garantizar que los civiles no se conviertan en el objetivo de nuevas hostilidades".

"La UE también debe trabajar en estrecha colaboración con todos los actores regionales para garantizar que nadie, ni con palabras ni con acciones, alimente aún más la desestabilización de la región. No se puede tolerar la búsqueda de intereses inmediatos y limitados. Las plataformas de redes sociales también deben hacer su parte para dejar de reproducir indiscriminadamente el contenido terrorista. Nosotros estamos con el pueblo de Israel en su lucha contra el terrorismo", finaliza la declaración.