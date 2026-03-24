El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante la rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa, a 24 de marzo de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha presentado este martes al Consejo de Ministros la nueva Estrategia de Política Multilateral para el Desarrollo Sostenible, que ha contrapuesto al unilateralismo y la ley del más fuerte que imperan en la actualidad.

"En un momento en el que las violaciones contra el Derecho Internacional empiezan a repetirse y el unilateralismo y la guerra se convierten en método para alcanzar objetivos de política exterior, es fundamental defender el orden multilateral", ha reivindicado el ministro.

Albares ha subrayado que "frente a la ley del más fuerte, España ofrece un camino alternativo". "Frente a la arbitrariedad, apostamos por el multilateralismo como método para el desarrollo, para hacer frente a los desafíos globales y resolver pacíficamente de conflictos", ha agregado.

Según ha explicado, el objetivo de la nueva estrategia es que la Cooperación Española contribuya a la consecución de un orden internacional que garantice la democracia, los Derechos Humanos, la igualdad y la inclusión, y con ello, la paz.

El documento se sustenta en torno a tres grandes pilares: lucha contra la pobreza y las desigualdades con enfoque feminista y de participación democrática; acción climática y protección del planeta; y seguridad alimentaria, salud y trabajo decente con enfoque de derechos.

Por otra parte, ha indicado, plantea tres objetivos sistémicos: promover una gobernanza global más inclusiva y transparente, que permita la movilización de recursos orientados a la financiación del desarrollo; impulsar la eficacia y coordinación del sistema multilateral de modo que facilite de manera efectiva avances en el cumplimiento de la Agenda 2030 a nivel global, regional y local; e impulsar la coordinación entre los actores de Cooperación Española para promover mayores sinergias y aumentar su impacto en la cooperación multilateral para el desarrollo sostenible.