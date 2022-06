Mañueco recuerda que la UE tiene que mover ficha y concretar sobre el Centro de Accesibilidad al que aspira Ávila

VALLADOLID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, ha recordado este martes que es el momento de que la UE "mueva ficha" y concreto qué tipo de centro quiere ante el proyecto del Centro de Accesibilidad Universal al que aspira Ávila.

Fernández Mañueco ha reivindicado a Castilla y León como "una comunidad idónea" para acoger un centro de estas características, entre otras cosas por la fuerza del movimiento asociativo, y ha reconocido el "esfuerzo" que ha realizado la capital abulense en materia de accesibilidad en favor de estos valores, fruto de un trabajo realizado "a lo largo de décadas", como ha aclarado al procurador de Por Ávila, Pedro José Pascual Muñoz, al que ha recordado que antes que su partido gobernó el PP en la capital amurallada.

"Primero, que venga a Castilla y León y, segundo, valorar la mejor ciudad que presente la mejor candidatura conjunta", ha precisado Fernández Mañueco que ha asegurado que el Gobierno autonómico trabajará para que las posibles opciones sean "de campanilla" por lo que ha insistido en el respaldo de la Junta para que la UE elija a Castilla y León "y, ojalá, sea la ciudad de Ávila", ha añadido.

Por su parte, Pascual Muñoz ha reivindicado a Ávila como un ejemplo de ruptura de barreras y como un ejemplo de accesibilidad y de apuesta por la accesibilidad universal y ha recordado que la candidatura de la ciudad amurallada está respaldada por Cermi al mismo tiempo que ha expresado su deseo de que todas las administraciones, nacional, autonómica y local, trabajen por el objetivo de que Ávila acoja el futuro Centro de Accesibilidad Universal de la UE, como revulsivo para atraer población.

"Es el lugar idóneo para acoger la sede del futuro centro", ha insistido Pascual Muñoz a lo que el presidente ha respondido no obstante que este no es el momento procesal oportuno ya que la UE no ha dicho aún qué tipo de centro será.