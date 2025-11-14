Marlaska busca en Portugal más cooperación europea contra el narcotráfico: "Es una preocupación máxima"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con su homóloga portuguesa, la ministra de Administración Interna, María Lúcia Amaral - MINISTERIO DEL INTERIOR

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterado este viernes desde Portugal la necesidad de seguir mejorando la cooperación de los países de la Unión Europea para hacer frente a la "preocupación máxima" que supone la amenaza del narcotráfico y del crimen organizado.

Aprovechando la reunión Ministerial EU-MENA entre la Unión Europea y los países de Oriente Medio y el Norte de África que se celebra en Estoril, Marlaska ha recordado en declaraciones a la prensa que el narcotráfico "está en el radar desde el minuto uno" que llegó al Ministerio del Interior en 2018. "Es una preocupación máxima en la UE".

Marlaska ha rebatido las críticas sindicales y de partidos de la oposición por la falta de medios tras el operativo contra el 'narco' en Isla Mayor (Sevilla) en el que resultó herido un agente recordando, a este propósito, la vigencia del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar y que una de las primeras medidas fue "declarar objeto prohibido o de ilícito comercio las narcolanchas".

La lucha común contra este tipo de embarcaciones rápidas fue una de las cuestiones que abordó este jueves en su reunión bilateral con la ministra de Administración Interna de Portugal, María Lúcia Amaral, a quien agradeció el "compromiso" de su país para regular las narcolanchas.

En un comunicado, Interior valoró como "un gran paso" que Portugal haya hecho el "esfuerzo" de legislar sobre la propiedad y tenencia de las embarcaciones rápidas, en un texto ya aprobado por la Cámara y cuya sanción por el presidente de la República está prevista próximamente.

"No es una regulación idéntica a la española, pero sí establece un control muy efectivo y muy directo, y he de decir que estamos absolutamente coordinados y con una voluntad uniforme de luchar contra el narcotráfico de la forma más efectiva", ha añadido este viernes Marlaska.