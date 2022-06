La Organización Europea de Puertos pide a los gobiernos priorizar estas infraestructuras en sus planes de inversión

Reclama agilidad en los procedimientos de autorización y financiación de los proyectos portuarios

VALÈNCIA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Organización Europea de Puertos Marítimos (ESPO, por las siglas en inglés de European ea Ports Organisation) ha celebrado este miércoles su asamblea general en València, donde ha acordado una declaración que reivindica que los puertos tengan "prioridad en los planes de inversión nacionales y de la UE" y que se agilicen "los procedimientos de autorización y los procesos de financiación, así como otros procedimientos administrativos".

La ESPO se ha reunido este miércoles en el Edificio del Reloj para sellar la 'Declaración de Valencia' sobre el empoderamiento de los puertos europeos. Según recogen la organización europea y Valenciaport en un comunicado conjunto, el texto pone de relieve que estas infraestructuras marítimas "han desempeñado un papel estratégico y esencial a lo largo de las recientes crisis" del coronavirus y Ucrania, y que "son socios clave para la futura sostenibilidad y resiliencia de Europa", por lo que resultan "más necesarios que nunca".

Para intensificar este papel y "dar pleno reconocimiento a su contribución crucial a la descarbonización y empoderamiento de Europa", la ESPO, en su declaración, pide a los gobiernos que "potencien el ecosistema portuario europeo a todos los niveles" y enumera cuatro formas en las que deben ser potenciados.

En primer lugar, insta a las instituciones europeas y gobiernos nacionales, regionales y locales a que reconozcan "plenamente" el "papel estratégico y esencial de los puertos y sus organismos gestores".

Del mismo modo, reclama que "los puertos deben tener prioridad en los planes de inversión nacionales y de la UE". "En un contexto económico globalmente difícil, caracterizado por la subida de los tipos de interés, la inflación, el fuerte aumento de los precios de la energía y la perturbación de los mercados de materias primas, habrá que establecer prioridades financieras. Los puertos deben considerarse en ese contexto", sostiene la ESPO.

SER "ÁGILES" ANTE LAS REALIDADES CAMBIANTES

En tercer lugar, apunta que "los organismos gestores de los puertos deben identificar e impulsar, junto con sus partes interesadas, las inversiones que más valor añadido aportan y que mejor contribuyen a la consecución de los objetivos de descarbonización y repotenciación de Europa de la UE en sus contextos individuales". "Los puertos deben contar con las herramientas y deben recibir apoyo para desarrollar el mejor caso de negocio y la mejor opción económica para cumplir con su misión y evitar los activos varados", expone la 'Declaración de Valencia'.

Por último, pide que los puertos de Europa cuenten "con un marco legislativo y un clima de inversión que les permita planificar a largo plazo y, al mismo tiempo, seguir siendo ágiles y flexibles para poder responder rápidamente a las cambiantes realidades económicas, geopolíticas y medioambientales".

"Los procedimientos de autorización y los procesos de financiación, así como otros procedimientos administrativos, deben acelerarse y aplicarse en coherencia con los objetivos generales de la UE y no deben retrasar innecesariamente la realización de los proyectos", señala la ESPO.

En ese sentido, la declaración de los puertos europeos hace hincapié en que "se necesitan inversiones incesantes y urgentes para salvaguardar y seguir mejorando las infraestructuras portuarias críticas y optimizar la conectividad marítima y del interior de los puertos para que estos sigan siendo nodos esenciales en la cadena de suministro, garantizando la movilidad de las personas y los actores estratégicos en el nuevo panorama energético".

"PAPEL FUNDAMENTAL" EN LA CRISIS ENERGÉTICA

Así, advierte que en el marco de la invasión de Ucrania y sus consecuencias sobre el mercado de la energía, "los puertos europeos serán fundamentales para empoderar Europa a corto plazo, al potenciar la creación de rutas alternativas para el suministro de gas y aumentar el almacenamiento de gas". Al mismo tiempo, "los puertos serán fundamentales para intensificar los esfuerzos de preparación de un panorama energético sin combustibles fósiles en Europa", añade.

En palabras de la secretaria general de la ESPO, Isabelle Ryckbost, durante la pandemia "los puertos han jugado un papel importante en mantener toda la logística hacia adelante para los productos y productos médicos", entre otros bienes, y con la guerra en Ucrania "juegan un papel importante para garantizar que haya suficiente energía para que el suministro de energía continúe y que estos puertos también jugarán un papel importante en la ecologización de todo el panorama energético".

"Por eso, creemos que el puerto, los puertos, tienen un papel estratégico y crítico. Y pedimos a los gobiernos que apoyen este papel. Sin puertos no tienes estas entidades, no tienes la cadena de suministro, no tienes los productos que necesitas. Así que necesitamos este reconocimiento", ha expuesto Ryckbost.

En ese contexto, ha pedido que "los proyectos portuarios deben tener prioridad en los planes de inversión" y que "la legislación debe permitir que los puertos sigan sus estrategias para priorizar las inversiones, y que no se sientan molestos por una legislación difícil" o "largos procedimientos para obtener autorizaciones".

"Debido a que el mundo está cambiando de la noche a la mañana, hay que reaccionar de la noche a la mañana y los puertos tienen que moverse y adaptarse y ver que puede haber una respuesta para la comunidad y para la economía de Europa".