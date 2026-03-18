UE.- Principales titulares de los periódicos para el miércoles 18 de marzo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Israel mata en un bombardeo al número dos del régimen iraní"

-- "México saluda el gesto de Felipe VI sobre la Conquista"

EL MUNDO

-- "El caos del AVE castiga el ciclo turístico clave en Andalucía"

-- "La dimisión del Jefe del Centro Antiterrorista por Irán alienta el enfado MAGA contra Trump"

ABC

-- "Ribera se lanza contra Von der Leyen para encumbrar a Sánchez"

-- "León XIV reunirá a cientos de miles de fieles en Madrid"

LA RAZÓN

-- "Irán confirma la muerte de Lariyani, figura clave del régimen, en un ataque israelí"

-- "Vox usa datos privados de los afiliados para vender cursos no homologados de sus gurús"

LA VANGUARDIA

-- "Dimite un alto cargo de Trump porque "Irán no suponía una amenaza""

-- "El Gobierno advierte que las ayudas por la guerra serán menores que las de Ucrania"

EL PERIÓDICO

-- "El plan anticrisis será temporal y solo para carburantes y luz"

-- "Los Mossos aplican la ley del 'sí es sí' para imputar a ladronas que tocan los genitales a sus víctimas"