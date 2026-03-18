UE.- Principales titulares de los periódicos para el miércoles 18 de marzo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "Israel mata en un bombardeo al número dos del régimen iraní"
-- "México saluda el gesto de Felipe VI sobre la Conquista"
EL MUNDO
-- "El caos del AVE castiga el ciclo turístico clave en Andalucía"
-- "La dimisión del Jefe del Centro Antiterrorista por Irán alienta el enfado MAGA contra Trump"
ABC
-- "Ribera se lanza contra Von der Leyen para encumbrar a Sánchez"
-- "León XIV reunirá a cientos de miles de fieles en Madrid"
LA RAZÓN
-- "Irán confirma la muerte de Lariyani, figura clave del régimen, en un ataque israelí"
-- "Vox usa datos privados de los afiliados para vender cursos no homologados de sus gurús"
LA VANGUARDIA
-- "Dimite un alto cargo de Trump porque "Irán no suponía una amenaza""
-- "El Gobierno advierte que las ayudas por la guerra serán menores que las de Ucrania"
EL PERIÓDICO
-- "El plan anticrisis será temporal y solo para carburantes y luz"
-- "Los Mossos aplican la ley del 'sí es sí' para imputar a ladronas que tocan los genitales a sus víctimas"