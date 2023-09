Puente ve un "grave error" reducir al mínimo la ZBE de Valladolid y le preocupa devolver fondos de la UE por la decisión

VALLADOLID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado y presidente del Grupo Municipal Socialista de Valladolid, Óscar Puente, ha considerado un "grave error" la intención del equipo de Gobierno actual de reducir "al mínimo" la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y le preocupa la posibilidad de que haya que devolver los fondos de la UE que se vincularon al proyecto presentado por el gobierno socialista.

Puente se ha referido a este asunto después de que el Gobierno municipal haya abierto un periodo de consulta previa para reducir la Zona de Bajas Emisiones. "Reducirla al mínimo es un grave error que, por cierto, yo creo que va a tener costes importantes para la ciudad de Valladolid si no se rectifica a tiempo", ha señalado.

De este modo ha explicado que la mayor parte de los proyectos que se han desarrollado en los últimos años en Valladolid como los avances en movilidad vertical con los ascensores de Parquesol están financiados por la UE y "vienen condicionados a la implantación de una zona de bajas emisiones".

"No vale cualquier zona de bajas emisiones, sino a una zona de bajas emisiones que responda a las necesidades de descarbonización que se están marcando desde la Unión Europea, la medida que propone este gobierno evidentemente no sirve a los propósitos que para los que es establecido y por tanto nuestro temor ya no es sólo en términos de salud y que no es poco, que es muy importante, sino que nos preocupa mucho que nos veamos obligados a devolver una buena parte de los fondos que ya hemos recibido que estaban condicionados a esa a esa zona de bajas emisiones", ha concluido.