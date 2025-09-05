Rebeca Grynspan se compromete a seguir trabajando por la igualdad tras recibir de Exteriores el premio Isabel Oyarzábal

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, hace entrega del galardón Isabel de Oyarzábal a Rebeca Grynspan, actual secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), - Ricardo Rubio - Europa Press

Albares resalta su "trayectoria excepcional": "Eres una de las voces imprescindibles del escenario internacional"

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La actual secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Rebeca Grynspan, se ha comprometido a seguir trabajando por la igualdad como ha venido haciendo durante toda su trayectoria en cargos institucionales al recibir el primer premio Isabel Oyarzábal que concede el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

El titular de Exteriores, José Manuel Albares, ha sido el encargado de hacer entrega del nuevo galardón que "rinde homenaje a la memoria de la primera mujer embajadora que tuvo España y que en adelante va a homenajear a todas las mujeres que han marcado las relaciones internacionales y que han marcado el camino en la igualdad".

Su concesión en esta primera edición a Grynspan, ha explicado el ministro, busca "reconocer una trayectoria excepcional y rendir homenaje a una mujer que ha dejado una huella profunda en cada organización que ha liderado".

"Con tu trabajo has logrado transformar esas organizaciones de manera tangible, moldeando instituciones, fortaleciendo el multilateralismo, algo tan necesario en estos momentos, y defendiendo siempre, sin descanso, una política guiada por la justicia, por la inclusión y por la humanidad, algo que nosotros desde el Ministerio de Asuntos Exteriores intentamos también cada día", le ha dicho el ministro.

"Has sido y eres una de las voces imprescindibles e insustituibles del escenario internacional. Una voz que inspira confianza, porque es una voz que tiende puentes, que convoca voluntades y que recuerda al mundo que el único camino hacia el futuro es siempre el de la igualdad, el de la justicia, el de la paz", ha rematado.

AGRADECIMIENTO DE GRYNSPAN

"Recibo este galardón", ha reconocido por su parte Grynspan, quien además de haber sido ministra de su Costa Rica natal fue también Secretaria General Iberoamericana, "con profundo agradecimiento y profunda humildad, consciente de que este reconocimiento no es solo mío, es en honor de todas las que abrieron las puertas, de las que las dejaron abiertas, y es un recordatorio de las puertas que quedan aún por abrir".

La exministra costarricense ha reconocido que "después de décadas en el servicio público internacional, podría pensar en legados y balances", sin embargo siente que "el trabajo más importante está por delante".

"El interreino que vivimos no durará para siempre, lo que construyamos ahora determinará el mundo de las próximas generaciones", ha advertido, tras hacer una firme defensa del multilateralismo y advertir de que "descentralizar no significa reemplazar el centro, sino expandirlo, y que ese centro debe ser guiado por la Carta de Naciones Unidas, por los principios que la guían y por la necesidad de la acción colectiva en un mundo interdependiente".

Por tanto, ha dicho recibir el galardón, "no como un premio al pasado, sino como un compromiso con el futuro; donde la cooperación no sea caridad, sino justicia; donde el desarrollo no sea un acto de fe; donde la diplomacia no sea el arte de callar, sino el coraje de decir".

Además, ha rematado Grysnpan, supone también "la responsabilidad de seguir trabajando por ese mundo que Isabel Oyarzábal imaginó. Un mundo donde la fuerza de la ley, reemplace la ley de la fuerza. Esa es una herencia de Isabel Oyarzábal".