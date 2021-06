UE.- El TUE dice que los editores de un artículo "inexacto" sobre consejos de salud no son responsables de los daños

BRUSELAS, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha dictaminado este jueves que la publicación en un periódico de un artículo con consejos "inexactos" sobre salud no pueden ser considerados como "producto defectuoso" según lo define la legislación comunitaria, por lo que los editores o impresores de la publicación no son responsables de los daños causados en algún lector.

La Justicia europea responde así a las cuestiones prejudiciales remitidas por el Tribunal Supremo de lo Civil y Penal de Austria sobre el caso de una lectora del periódico 'Kronen-Zeitung', que había denunciado a la empresa editora de la publicación, KRONE Verlag, por un artículo sobre consejos de salud mal redactado que le había ocasionado daños.

El artículo recomendaba aliviar el dolor reumático mediante una capa de aceite vegetal o manteca de cerdo y rábano rallado que debía dejarse actuar entre dos y cinco horas. La duración del remedio, sin embargo, contenía un error, porque el término correcto era 'minutos' y no 'horas'. La lectora afectada se aplicó esta sustancia en una articulación de su pie durante unas tres horas y la retiró tras haber experimentado fuertes dolores consecuencia de una reacción cutánea tóxica.

En su sentencia, el TUE considera que no puede ser considerado "producto defectuoso" un ejemplar de un periódico impreso que, tratando de un tema paramédico, da un consejo de salud "inexacto" relativo a la utilización de una planta y cuyo seguimiento ha causado un daño a la salud de un lector de ese periódico.

Los jueces europeos explican que un producto es defectuoso "cuando no ofrece la seguridad a la que una persona tiene legítimamente derecho" y este carácter "se establece en función de determinados elementos intrínsecos al propio producto y que están relacionados con su presentación, su uso y el momento de su puesta en circulación".

Así, el fallo precisa sobre el asunto austriaco que "el consejo inexacto no se refiere al periódico impreso que constituye su soporte". En concreto, este servicio "no se refiere ni a la presentación ni al uso" del periódico, de manera que el consejo de salud "no forma parte de los elementos intrínsecos al periódico impreso, que son los únicos que permiten apreciar si dicho producto es defectuoso".

En segundo lugar, la sentencia del TUE considera que un consejo de salud inexacto publicado en un periódico impreso "queda fuera del ámbito de aplicación de la directiva relativa a la responsabilidad de daños causados por productos defectuosos y no puede conferir el carácter de defectuoso a dicho periódico ni puede generar la responsabilidad objetiva del productor, ya sea editor, el editor de ese periódico o incluso el autor del artículo".

Sin embargo, el tribunal de Luxemburgo precisa que aunque la responsabilidad por productos defectuosos no sea aplicable en este asunto "sí pueden serlo otros regímenes de responsabilidad contractual o extracontractual basados en fundamentos diferentes, como la obligación de saneamiento por vicios ocultos o la culpa".