VÍDEO: Albares advierte de que "los esfuerzos de paz serán en vano" si no se establece un Estado palestino

Asegura que España trabaja para llevar "justicia" a los palestinos pero también "seguridad y paz" a Israel



EL CAIRO, 14 Mar. (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Leyre Guijo) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha advertido de que todos los esfuerzos de paz que se están llevando a cabo para poner fin al conflicto en Gaza "serán en vano" si no van acompañados por un reconocimiento del Estado palestino.

En rueda de prensa con su homólogo egipcio, Sameh Shukry, el ministro ha sostenido que la tragedia que se está viviendo en Gaza, donde más de 30.000 civiles muertos "son más que suficientes", "nos concierne a todos", no solo los países de la región.

"La comunidad internacional no puede permanecer impasible", ha insistido una vez más, elogiando los esfuerzos de mediación de Egipto, Estados Unidos y Qatar que han puesto su "maquinaria diplomática" a trabajar para la consecución de un alto el fuego.

Ese alto el fuego, ha subrayado, debe ser "el primer peldaño de una escalera que la comunidad internacional debe seguir subiendo para materializar de una vez por todas la solución de dos estados".

"Todos los esfuerzos de paz serán en vano si no establecemos de una vez por todas un Estado palestino que conviva en paz y seguridad con el Estado de Israel", ha advertido, insistiendo nuevamente en la necesidad de convocar cuanto antes una conferencia internacional de paz.

No obstante, el ministro ha reconocido que no está en las "manos" de Egipto, España o la UE parar esta guerra de la que no son parte pero ello no quita que quieran "poner toda nuestra fuerza diplomática al servicio de esa idea y reclamarlo y exigirlo a todas las partes".

"Más allá de ese alto el fuego queremos encontrar una solución pacífica para que este alto el fuego no sea el de esta guerra sino el de todas las guerras" y Oriente Próximo pueda ser una región de paz. "España unirá sus fuerzas con Egipto y todos aquellos que quieran la paz", ha recalcado.

En este sentido, el ministro ha vuelto a apostar por que la UE y la Liga Árabe aúnen esfuerzos en aras de alcanzar ese objetivo y ha asegurado que estarán "encantados de que Israel se siente en torno a la mesa en cualquier momento".

LLEVAR LA PAZ A ISRAEL

Albares, que aún no ha visitado Israel en las tres giras que ha hecho a la región, ha insistido en que se trata de un "país amigo" y ha asegurado que todas las propuestas que hace España son "para traer justicia y paz al pueblo palestino pero también para traer seguridad y paz al pueblo de Israel".

Por su parte, Shukry ha agradecido a España su "postura generosa" y que el Gobierno se haya aferrado a defender los Derechos Humanos y las vidas humanas porque "toda vida humana merece ser valorada".

Asimismo, ha coincidido con Albares en la necesidad de poner fin a la "situación nunca vista" que se vive en Gaza y ha advertido de las consecuencias que tendría una intervención militar en Rafá por parte de Israel, a quien ha acusado de estar "empujando" a los gazatíes para que salgan de la Franja y "pasar el problema a otros países".

El ministro egipcio ha asegurado que su país está haciendo todo lo que está en su mano para permitir la entrada de ayuda humanitaria a través del paso de Rafá, el único abierto con la Franja y ha defendido que lo que tiene que hacer Israel es abrir el resto.

En este sentido, tras reconocer que los alrededor de 200 camiones que cada día cruzan hacia Gaza son insuficientes en la situación actual, ha esgrimido que si se aligeran las restricciones y medidas actualmente vigentes no habría ningún problema para que la ayuda pueda entrar las 24 horas sin interrupciones.

Además de su encuentro con Shukry, con el que se ha reunido en la nueva sede de su Ministerio en la capital nueva que se está construyendo a unos 50 kilómetros de El Cairo, ha sido recibido por el presidente del país, Abdelfatá al Sisi, y con el jefe de los servicios de Inteligencia, Abbas Kamel.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/politica/852650/1/albares-adviert...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06