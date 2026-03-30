VÍDEO: Albares augura un escenario "casi de guerra perpetua" en Oriente Próximo y no ve visos de que remita

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante la rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa, a 24 de marzo de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha - Marta Fernández - Europa Press

Se muestra preocupado porque los conflictos en Irán y Ucrania "empiezan a tener conexiones"

BARCELONA, 30 Mar. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha afirmado este lunes que augura un escenario "casi de guerra perpetua" en Oriente Próximo y ha señalado que no ve visos de que esta remita, y ha apuntado que la situación en el Líbano empieza a recordar a la de Gaza.

"Esta es una situación gravísima desde un punto de vista militar por la intensidad de los bombardeos y de los intercambios de misiles y drones y porque la primera potencia militar del mundo está directamente involucrada", ha dicho en una entrevista en 'RAC1' recogida por Europa Press.

Preguntado por si cree que las consecuencias en España tendrán un impacto menor, ha expresado que la destrucción de infraestructuras energéticas importantes "no es una consecuencia a corto plazo" y ha señalado que, si el estrecho de Ormuz sigue cerrado, el precio de los combustibles --y de los fertilizantes-- subirá.

Considera que la situación en el Líbano es "ya una auténtica tragedia humanitaria" con prácticamente más de un millón de desplazados frente de las costas de Chipre y Grecia.

Se ha mostrado preocupado porque los conflictos en Irán y Ucrania "empiezan a tener conexiones", y lo ha argumentado con el uso de armamento iraní sobre Ucrania y en el levantamiento de sanciones al petróleo ruso por parte de EEUU.

RELACIONES CON EEUU

Preguntado por si España puede sufrir consecuencias por no permitir el uso de sus bases estadounidenses para el conflicto, lo ha negado y ha asegurado que nada indica que España pueda recibir "cualquier tipo de reproche o de sanción en absoluto".

Ha tachado de "fluida" y muy densa la relación con EEUU, ha apuntado que no se plantea ni como hipótesis la ruptura de las relaciones y ha explicado que la última vez habló con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, fue hace un mes y medio aproximadamente y que la conversa transitó sobre Venezuela y, en menor medida, sobre Ucrania y Gaza.

FEIJÓO

Preguntado por la declaración del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que este domingo en una entrevista en 'La Vanguardia' afirmó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está utilizando la figura del líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ralentizando la decisión del Tribunal Constitucional para intentar acabar la legislatura, ha señalado que "está entre la estupidez y la calumnia".

Sobre la Ley de Amnistía, ha explicado que el Gobierno está pendiente de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la cual espera que se dé a conocer "muy pronto".

En cuanto a la oficialidad del catalán en Europa, ha aseverado que todos los países de la UE han expresado a España que no será un tema a vetar y ha manifestado que "no me cabe la menor duda que ha jugado un papel muy, muy importante" el PP en que el Gobierno tenga un diálogo bilateral con Alemania sobre la cuestión.

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