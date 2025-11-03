VÍDEO: Albares urge a "traducir el peso" de la UE en influencia internacional y "hacer realidad" una Europa "fuerte"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante una intervención en un foro en The Palace Hotel, a 3 de noviembre de 2025, en Madrid (España). Albares ha participado en el foro 'Diálogos para la seguridad. For - Marta Fernández - Europa Press

La secretaria de Estado de Defensa reclama que los beneficios resultado de las inversiones en defensa lleguen a toda España

El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, apuesta por "traducir el peso" de la UE en influencia internacional y por "hacer realidad" una Europa "fuerte". "Ha llegado la hora de pasar de la teoría a la práctica", ha urgido.

"La UE es la mayor unión política y económica del planeta", ha explicado en una jornada sobre seguridad y defensa organizada por 'El País', donde ha aludido a "la necesidad" de "traducir el peso" del bloque comunitario "en influencia internacional". "No vale hablar de una Europa fuerte, hay que hacerlo realidad, tenemos que pasar a la potencia política", ha añadido el ministro.

Durante su intervención, Albares ha insistido en la "fortaleza" de los países europeos unidos frente a "los que apuestan por el abandono del multilateralismo y de la paz". "Nuestra unión en un mundo de grandes potencias es una fortaleza y es algo que saben quienes prefieren una Europa dividida, porque quieren europeos debilitados", ha señalado el titular de la cartera de Exteriores. Así, cree que el verdadero "patriotismo" es el europeo.

Albares ha arremetido contra los que apuestan por el "repliegue identitario", sin concretar, porque considera que "debilita" y "priva de recursos materiales, políticos y diplomáticos". "Necesitamos más unión, no más división; más acuerdos, no más confrontación", ha continuado, antes de concluir que "el unilateralismo no es una respuesta viable".

Sin embargo, a juicio de Albares, es necesario reforzar las instituciones comunitarias, aumentar la financión conjunta y adaptar la UE a los desafíos actuales.

LAS INVERSIONES EN DEFENSA

De su lado, la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha subrayado en la jornada que las inversiones en defensa, 33.000 millones de euros en 2025, son un "motor" que fortalece la economía y la competitividad de España, de Europa y a nivel global y que el Gobierno pretende generar "más empleo cualificado, más formación, mejor comportamiento de la economía y más cohesión social".

Así, Valcarce ha abogado por que la "ola de innovación" llegue a todos los rincones de España. "Tiene que llegar a toda España porque la industria de defensa es el motor que debe permitir que los beneficios del enorme esfuerzo que se está haciendo llegue a todos los ciudadanos y territorios", ha subrayado la secretaria de Estado de Defensa, que ha insistido en la necesidad de convertir la defensa "en una oportunidad de país".

Durante su intervención, la secretaria de Estado ha defendido el esfuerzo inversor en este ámbito llevado a cabo por el Gobierno, canalizado por el Plan Industria de Seguridad y Defensa aprobado en abril y dotado con 10.471 millones de euros, que ha permitido a España alcanzar el porcentaje del 2% del PIB destinado a esta materia. En este contexto, ha sostenido el "reconocimiento" a España de los aliados de la OTAN por el "esfuerzo presupuestario" llevado a cabo, y ha defendido el compromiso con la Alianza Atlántica.

