VÍDEO: PP acusa al Gobierno de usar "sangre" en Gaza para "arrancar puñado de votos" y Albares les afea no tener corazón

El portavoz de Exteriores del PP en el Congreso, Carlos Floriano, ha acusado este miércoles al Gobierno de usar "la sangre y el sufrimiento de los gazatíes" con el fin de "arrancar un puñado de votos", a lo que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha respondido acusando a los 'populares' de no tener corazón

"Es un bochorno el espectáculo que están dando en el seno del Gobierno por arrancar un puñado de votos a costa de la sangre y del sufrimiento de los gazatíes", ha afeado Floriano durante la sesión de control en el Congreso, tras acusar al Ejecutivo, como ha venido haciendo el PP desde el anuncio este lunes de las medidas para parar el "genocidio" en Gaza, de querer "tapar la corrupción" y la comparecencia ante el juez de la mujer del presidente.

"Dan ustedes vergüenza", ha añadido el diputado del PP, denunciando que "para calmar a sus socios" el Gobierno deja "colgados a los aliados europeos en los gastos de defensa o en los aranceles con las empresas chinas".

Como ya hiciera la víspera en el Senado, donde también el preguntaron por la pérdida de peso internacional del Ejecutivo, Albares ha inquirido a los de Alberto Núñez Feijóo por cuántos niños gazatíes muertos más "necesitan para llamar las cosas por su nombre".

"¿Cuántos niños tienen que morir para que usted deje de jugar con la sangre y el sufrimiento de tantas familias?", le ha replicado Floriano, lamentando la "vergüenza" que supone que al Gobierno le felicite el grupo terrorista Hamás por sus decisiones y la imagen que se proyecta con ello y que en la prensa internacional solo se hable de la "corrupción del Gobierno".

Además, el portavoz del PP ha denunciado que el Gobierno "no ha dicho nada" del español asesinado en un atentado registrado el lunes en Jerusalén, que reivindicó posteriormente Hamás.

"Tiene usted suerte de ser aforado porque si no habría que denunciar la mentira, la calumnia que acaba de hacer", le ha espetado muy enfadado el ministro, esgrimiendo que el Ejecutivo condenó el atentado y reprochando a Feijóo que le permita jugar "con la vida de un español" y mentir "sobre la actitud del Gobierno".

En este punto, el ministro de Exteriores se ha dirigido directamente a Feijóo, para reiterarle un mensaje que ya lanzó el lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al anunciar el paquete de medidas, entre las que figura el embargo de armas por ley a Israel.

"El silencio y la indiferencia son cómplices y van siempre contra las víctimas, también en Gaza", ha dicho el ministro. "¿Dónde está su sentido de Estado? ¿Dónde está la defensa de la soberanía de España cuando otros estados la calumnian? Y sobre todo, ¿dónde está su alma y su corazón en Gaza? Creo que no tienen", ha rematado.

