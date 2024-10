VÍDEO: Rego responde al PP y dice que el Gobierno trabaja "insistentemente" con la UE para dar respuesta a la migración

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha señalado este lunes que el Gobierno trabaja "insistentemente" con instituciones europeas para dar respuesta a la crisis migratoria, después de que el PP haya suspendido la reunión que iba a tener este lunes con el Ejecutivo para tratar la crisis migratoria que afecta a Canarias y acusar al Gobierno de "rechazar la ayuda" de la Unión Europea para afrontar esta situación.

"He dicho que estamos trabajando con la Unión Europea, eso lo he dicho yo personalmente. La primera reunión que yo tengo como ministra de Juventud, al día siguiente de tomar posesión en Bruselas, precisamente fue con la Comisión Europea, con la Dirección General de Interior de la Comisión Europea, precisamente para abordar este tema. Tenemos un memorando firmado con la Agencia Europea de Asilo. Estamos trabajando insistentemente con las instituciones europeas para dar respuesta. Y yo se lo he trasladado así al Partido Popular y al señor Tellado. Por lo tanto, yo lo siento mucho, pero no sé de dónde se saca el señor Tellado que esto no está siendo así", ha asegurado Rego en declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados.

Sobre la decisión del PP de no negociar en inmigración hasta implicar a la UE, Rego ha afirmado que esta postura es "absolutamente injustificada". "He de decir que es absolutamente injustificada la ausencia del Partido Popular, que se ha levantado de la mesa de negociación", ha señalado la ministra.

También ha tachado de "sorprendente" que el PP, de manera "injustificada", haya "abandonado" la negociación, a pesar de que la propuesta del Ejecutivo recogía "parte de sus demandas, de sus peticiones". "Ahora mismo nosotros lo que no sabemos, y es una pregunta que nos hacemos, es si este es un tema prioritario para el Partido Popular o está más en las posiciones de acercarse de nuevo a Vox", ha cuestionado.

Asimismo, Rego ha indicado que, desde el Ministerio de Juventud, lo que se ha planteado a los 'populares' es que "la única línea de no aceptación sería un recorte de los derechos de la infancia migrante no acompañada".

Precisamente, sobre la propuesta para desbloquear la reforma de la Ley de Extranjería y repartir a los menores migrantes de territorios con sobreocupación, Rego ha explicado que, desde su departamento, han elaborado un documento con una distribución "sensata", que "es parecida a la distribución y a los mecanismos, a los indicadores que se ponen en marcha para otros sistemas de servicios públicos".

Por otro lado, en términos de coste para las comunidades autónomas, ha explicado que sería un 0,05% del gasto del presupuesto que se ha ejecutado en las comunidades. "Estamos hablando que con la aportación que se haría a través de los presupuestos generales del Estado, simplemente con un 1% de esa aportación extraordinaria que se va a hacer, con ese plus que se propone para financiar a las comunidades autónomas, estaríamos cubriendo la demanda óptima de plazas del sistema de acogida de niños y niñas de todo el país", ha precisado.

"HAY RECURSOS SUFICIENTES EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS"

En esta misma línea, ha expuesto que, en el caso de la Comunidad de Madrid, "con el 0,5% de los regalos fiscales que se han hecho a las personas con más recursos, a las personas más ricas de la comunidad, se podría tener el sistema de plazas suficiente de acogida para niños y niñas en las mejores condiciones". Así, ha matizado que "hay recursos suficientes en las comunidades autónomas" y que desde el Gobierno también ponen "encima de la mesa" recursos "para hacer frente a esta situación".

En todo caso, ha añadido que el Gobierno va a seguir en la mesa de negociación "porque no se puede hacer política electoralista con los derechos de la infancia". Además, ha añadido que sigue "trabajando y colaborando" con Canarias "de manera permanente". "Estamos en un estado de derecho y tenemos como país la obligación, uno, de no dejar a ningún territorio atrás y dos, de no dejar a ningún niño atrás", ha subrayado.

Finalmente, la ministra ha destacado que más del 70% de la población española está de acuerdo con el reparto de niños por todo el territorio, "porque es una cuestión de derechos y es una cuestión de sentido común". "Creemos que es perfectamente posible de llegar a un acuerdo, porque es una cuestión de voluntad política, insisto. El coste económico es muy, muy, muy bajo para tener un sistema de acogida preparado, estructurado y sostenible para atender a los niños en base a un criterio de derechos humanos", ha defendido.

