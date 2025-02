VÍDEO: Robles no cree que la entrada de Ucrania en la OTAN esté sobre la mesa en este momento

La ministra de Defensa, Margarita Robles, interviene durante su visita a las instalaciones de Hisdesat Centro de Control de Satélites, a 14 de febrero de 2025, en Hoyo de Manzanares, Madrid (España). El centro cuenta con las medidas internas y externas ex

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que la entrada de Ucrania en la OTAN no está sobre la mesa en este momento y ha recalcado que lo importante ahora es acordar "una paz justa y duradera" que no se decida en Arabia Saudí, sino en territorio ucraniano y con la intervención de la Unión Europea.

Así lo ha dicho en declaraciones a los medios tras visitar el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), elogiando al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en el día que se cumple el tercer aniversario de la invasión rusa de Ucrania.

"No está sobre la mesa y a mí me parece que en estas cuestiones hay que ser muy realista. El escenario que está sobre la mesa ahora es que Ucrania necesita una paz justa y duradera y esa paz no se puede decidir en Arabia Saudí sino que esa paz se tiene que decidir con Ucrania y también con la Unión Europea", ha afirmado al ser preguntada si ve posible la entrada de Kiev en la Alianza Atlántica.

Dicho esto, la ministra de Defensa ha insistido en el apoyo incondicional de España a Ucrania, asegurando que nuestro país va a estar "siempre" con Kiev "porque Ucrania es la principal agredida y está defendiendo valores, libertad, democracia y paz".

Robles también ha criticado la posición del presidente estadounidense, Donald Trump, tras llamar "dictador" a Zelenski. "Resulta absolutamente desolador y frustrante ver cómo el presidente de Estados Unidos quiere cambiar el curso de la historia", ha dicho, insistiendo en que "hay un único responsable, que es Putin".

EL GASTO EN DEFENSA ES INVERSIÓN EN PAZ

La ministra ha calificado como "fundamental" el trabajo del INTA para la defensa de los países, porque hace "muchos estudios pioneros" como los enfocados al espacio exterior o al uso de drones, cuyos ataques "están cambiando la forma de hacer la guerra".

"Lo estamos viendo en Ucrania, aquí desde el INTA se ha ayudado a Ucrania y en un día como hoy que es el tercer aniversario de la cruel invasión por parte de Putin, seguir mostrando el apoyo al país ucraniano en todos los ámbitos y también el apoyo tecnológico, es necesario (...) Europa ha apoyado y va a seguir apoyando a Ucrania", ha esgrimido.

En este sentido, ha recalcado que tanto el asunto del espacio como el tema de los drones, cuyo desarrollo va a tener lugar en el centro tecnológico de Defensa en Jaén (CPDEX) es "muy importante", puesto que todo ello significa también invertir en defensa, y que por ende, hay que "ponerlo en valor".

Además del gasto en defensa, Robles ha destacado la importancia de la inversión en tecnología y seguridad. "No me gusta tanto hablar de inversión en defensa como de inversión en tecnología, seguridad y paz", ha añadido.

Con ello, ha indicado que cree que, tras los resultados en las elecciones legislativas celebradas este domingo en Alemania, la tendencia en Europa seguirá esa línea de financiación en seguridad y paz, en un contexto "con las posiciones de Trump" donde, a su juicio, las reuniones con líderes europeos y el posicionamiento de la Unión Europea son las que "refuerzan" dichas políticas.

