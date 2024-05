VÍDEO:Díaz reta al PSOE a no temer el debate sobre el envío de armas a Ucrania y rechaza la apuesta belicista para la UE

Reivindica que más apoyo a Sumar en los comicios les fortalecerá ante su socio en el Gobierno y avisa a Feijóo: "Su mandato caduca el 9J"



La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha retado al PSOE a que se atreva a debatir "con luz y taquígrafos" en el Congreso el gasto de mil millones para enviar armas a Ucrania, dado que no hacerlo no es una actitud democrática, y ha proclamado que Sumar "no quiere una apuesta belicista" en Europa, sino una UE "social.

También ha apelado a la movilización del electorado progresista para decirle al líder del PP, Alberto Núñéz Feijóo, que su etapa "caduca" el 9-J y ha reivindicado que el voto a Sumar "vale doble", dado que también servirá para darles "más fuerza" ante el PSOE en el Gobierno para sacar adelante su programa político.

Así lo ha manifestado en un acto en la localidad madrileña de Rivas Vaciamadrid, junto a la cabeza de lista a los comicios europeos, Estrella Galán, los ministros Pablo Bustinduy (Derechos Sociales) y Sira Rego (Juventud e Infancia), la también candidata a las europeas Andere Nieva y la alcaldesa del municipio, Aída Castillejo.

Aunque el acto estaba centrado en poner en valor el reconocimiento del Estado Palestino, Díaz no ha hecho ninguna mención a ello en su discurso y ha dado el protagonismo sobre este asunto a sus ministros y a Galán.

FEIJÓO "NO TENDRÁ SEGUNDA VUELTA" EN LAS EUROPEAS

Su intervención se ha volcado en la contienda electoral del 9J y ha advertido a Feijóo, que anda "muy alegre" pensando que va a "arrasar", que como pasó en las generales la movilización progresista le va a derrotar y que las europeas no serán su "segunda vuelta". "Hago un llamamiento a decirle a Feijóo que su mandato acaba el 9 de junio (...) Usted y su no propuesta política caducan el 9 de junio", ha ahondado.

Luego, Díaz ha expresado su preocupación por el "ánimo de guerra" que impera en la UE, que crece a costa de sacrificar los intereses de la ciudadanía y que revela "subalternidad absoluta" a Estados Unidos.

Frente a ello, Díaz ha reivindicado que Sumar quiere la "Europa de la paz", que "hable de diplomacia" y ha proclamado que el debate sobre el gasto militar "no puede darse por la puerta de atrás".

"NOSOTROS NO TEMEMOS MIEDO A DEBATIR EN EL CONGRESO"

Acto seguido, Díaz ha aludido al choque que mantiene con el PSOE por la falta de información de su socio sobre el gasto de mil millones que aprobó en abril y, tras conocer que su destino es armamento para Ucrania, ha exigido un debate "democrático" y "transparente", dado que la ciudadanía tiene derecho a saber qué opina al respecto cada formación política.

"Nosotros somos demócratas. No tenemos miedo a debatir. Hacer esto por la puerta de atrás, desde luego no es avanzar en una sociedad democrática. Si el PSOE no tiene miedo, traiga este debate a las Cortes Generales con luz y taquígrafos", ha demandado Díaz.

SUMAR ES EL ALMA DEL GOBIERNO

Posteriormente, Díaz ha presumido que Sumar ha demostrado que es el "alma" del Gobierno de coalición y ha pedido apoyo a su candidatura a las europeas, pues un buen resultado les fortalecerá ante el PSOE para avanzar en la agenda social de legislatura.

Así, ha ensalzado las medidas que han impulsado los ministerios de Sumar durante la legislatura y ha marcado como prioridades acometer la "revolución pendiente de los cuidados" y plasmar la reducción de la jornada labora.

Es más, ha confrontado que Sumar quiere que las energéticas del país paguen más impuestos, al lanzar que el PSOE opta por bajárselos, y que sin el empuje de su espacio tampoco habría tributo extraordinario a la banca, que está "muy cabreada" por ello.

