Unidas Podemos exige no ratificar el acuerdo con Mercosur si choca con los objetivos climáticos

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unidas Podemos ha reclamado en el Congreso no ratificar el acuerdo comercial de la Unión Europea con Mercosur (bloque comercial conformado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) en caso de que este choque con los objetivos climáticos de España y de la propia Unión Europa.

Para ello, aboga por realizar un estudio independiente del impacto ambiental, económico y social sobre las consecuencias del tratado, así como evaluar la coherencia de este acuerdo con la futura Ley de Cambio Climático, los compromisos de España y de la propia UE, así como con los objetivos del Pacto Verde de la Comisión Europea.

También urge a informar al Congreso sobre las revisiones técnicas y legales a las que está siendo sometido el acuerdo y consultar a las comunidades autónomas para comprobar su posición sobre este acuerdo comercial.

AMENAZA PARA LA CRISIS CLIMÁTICA Y LA PROPIA SALUD

Y es que, tal y como expone el grupo confederal en una proposición no de ley registrada en el Congreso, y recogida por Europa Press, "diversos estudios científicos alertan sobre los graves peligros de la entrada en vigor de este acuerdo en cuestiones como el cambio climático, los derechos humanos, la seguridad alimentaria o el sector rural", tanto en los países del bloque Mercosur como en los europeos, incluida España.

Entre estos impactos, advierten de una posible profundización de la crisis climática con la deforestación de ecosistemas clave, como la Amazonia, la posible exposición a sustancias nocivas para la salud por los diferentes estándares sanitarios y fitosanitarios y el aumento de la agroindustria frente a las explotaciones familiares.

Concretamente, el estudio de impacto independiente encargado por el Gobierno francés estima un aumento de la deforestación en los países americanos del 5% anual por el aumento de la demanda en Europa, con un aumento adicional de emisiones de gases de efecto invernadero de entre 4,7 y 6,8 millones de toneladas equivalentes de CO2.

Por otro lado, el grupo confederal destaca cómo, a diferencia de las cláusulas comerciales, el capítulo dedicado a comercio y desarrollo sostenible, con condiciones de respeto a compromisos internacionales en materia de clima, biodiversidad y derechos humanos, carece de mecanismos ejecutables, exigibles y sancionadores. Esto cuestiona la eficacia jurídica real de la supuesta condicionalidad climática, ya que su cumplimiento se deja en manos de empresas y Estados.

ESPAÑA PROMUEVE EL ACUERDO MIENTRAS QUE OTROS PAÍSES LO RECHAZAN

Ante ello, en Unidas Podemos remarcan cómo varios países, como Austria, Holanda o la región belga de Valonia han aprobado mociones para rechazar la ratificación del acuerdo. Otros países, como Alemania, Irlanda, Luxemburgo o Francia han expresado públicamente su oposición, y el propio Parlamento Europeo aprobó una enmienda para no ratificar el acuerdo en su estado actual.

"A diferencia de estos países, el Estado español no ha mostrado ningún posicionamiento al respecto en lo que va de año, si bien siempre se ha mostrado favorable y ha sido un claro promotor del acuerdo", concluye esta formación, integrada en el Gobierno de coalición con el PSOE.

DESAVENENCIAS ENTRE PSOE Y UNIDAS PODEMOS

No es la primera vez que Unidas Podemos muestra sus recelos ante este acuerdo, llegando a votar diferente a su socio en el Ejecutivo. Sin ir más lejos, el pasado mes de diciembre apoyó una proposición no de ley de Compromís en el Congreso para no ratificar el acuerdo hasta cumplir una serie de requisitos agrícolas, medioambientales, laborales y sanitarios.

Sin embargo, la iniciativa fue rechazada en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Cámara Baja con el voto en contra del PSOE, el PP y Ciudadanos.