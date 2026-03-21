Ursula von der Leyen.- Principales titulares de los periódicos para el sábado 21 de marzo

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "El Gobierno baja el IVA de luz, gas y gasolina y limita despidos"

-- "EE UU envía a miles de 'marines' de refuerzo a Oriente Próximo"

EL MUNDO

-- "Sumar amarga a Sánchez su plan con una emboscada en Moncloa"

-- ""El Rey no pidió perdón a México: España intentó evitar el abuso con leyes""

ABC

-- "El plante de Sumar revienta el anuncio anticrisis de Sánchez"

-- "Rebaja de impuestos hasta junio para abaratar luz, gas y carburantes"

LA RAZÓN

-- "Sánchez sucumbe ante Sumar para evitar una crisis en Moncloa"

-- "El Papa traslada a los Reyes su *ilusión* por su visita a España"

LA VANGUARDIA

-- "Las rebajas fiscalesde gasolinas y energía centran las ayudas por laguerra"

-- "Trump ve "razonable" retirar las bases de España"

EL PERIÓDICO

-- "El Gobierno baja el IVA de la energía y limita al 2% la subida de los alquileres"

-- "La Ustec colapsa Barcelona"