Ursula von der Leyen.- Principales titulares de los periódicos para el sábado 21 de marzo

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "El Gobierno baja el IVA de luz, gas y gasolina y limita despidos"
-- "EE UU envía a miles de 'marines' de refuerzo a Oriente Próximo"
EL MUNDO
-- "Sumar amarga a Sánchez su plan con una emboscada en Moncloa"
-- ""El Rey no pidió perdón a México: España intentó evitar el abuso con leyes""
ABC
-- "El plante de Sumar revienta el anuncio anticrisis de Sánchez"
-- "Rebaja de impuestos hasta junio para abaratar luz, gas y carburantes"
LA RAZÓN
-- "Sánchez sucumbe ante Sumar para evitar una crisis en Moncloa"
-- "El Papa traslada a los Reyes su *ilusión* por su visita a España"
LA VANGUARDIA
-- "Las rebajas fiscalesde gasolinas y energía centran las ayudas por laguerra"
-- "Trump ve "razonable" retirar las bases de España"
EL PERIÓDICO
-- "El Gobierno baja el IVA de la energía y limita al 2% la subida de los alquileres"
-- "La Ustec colapsa Barcelona"