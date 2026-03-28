Ursula von der Leyen.- Principales titulares de los periódicos para el sábado 28 de marzo

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "Sanidad acortará los plazos para la eutanasia en los casos urgentes"
-- "El Banco de España alerta de otra crisis de inflación si la guerra se alarga"
EL MUNDO
-- "Irán recluta a soldados y niños y promete un "infierno histórico""
-- "Pradales exige el 'Guernica' como "reparación" de España al País Vasco"
ABC
-- ""Al final soy yo el responsable, ¿no? Es Arturo el que la lía""
-- "La Unión Europea complica el regreso del fugado Puigdemont"
LA VANGUARDIA
-- "La guerra de Irán cumple un mes descontrolada y con riesgo de agravarse"
-- "La inflación se dispara al 3,3% en marzo por el conflicto"
EL PERIÓDICO
-- "Nadie en la UE sale tan tarde de trabajar"
-- "La fiscalía pide interrogar a los médicos que atendieron al bebé maltratado"