Ursula von der Leyen.- Principales titulares de los periódicos para el sábado 28 de marzo

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Sanidad acortará los plazos para la eutanasia en los casos urgentes"

-- "El Banco de España alerta de otra crisis de inflación si la guerra se alarga"

EL MUNDO

-- "Irán recluta a soldados y niños y promete un "infierno histórico""

-- "Pradales exige el 'Guernica' como "reparación" de España al País Vasco"

ABC

-- ""Al final soy yo el responsable, ¿no? Es Arturo el que la lía""

-- "La Unión Europea complica el regreso del fugado Puigdemont"

LA VANGUARDIA

-- "La guerra de Irán cumple un mes descontrolada y con riesgo de agravarse"

-- "La inflación se dispara al 3,3% en marzo por el conflicto"

EL PERIÓDICO

-- "Nadie en la UE sale tan tarde de trabajar"

-- "La fiscalía pide interrogar a los médicos que atendieron al bebé maltratado"