VÍDEO: Gabriel Rufián e Irene Montero compartirán acto en Barcelona para reflexionar sobre el futuro de la izquierda

Archivo - El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, conversa con la ministra de Igualdad, Irene Montero, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 8 de marzo de 2023, en Madrid (España). El PP y Vox centran hoy - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y la eurodiputada de Podemos Irene Montero protagonizarán el 9 de abril en Barcelona un acto conjunto para reflexionar sobre el futuro de la izquierda, según han indicado a Europa Press fuentes del entorno del dirigente republicano.

La previsión es que el acto cuente también con el exdirigente de los Comunes Xavier Domènech, según ha adelantado RTVE. Tendrá como lema Què s'ha de fer? (¿Qué hay que hacer?) .

Las fuentes consultadas exponen que se trata de un acto para exponer ideas sobre la situación del espacio progresista, pero sin implicaciones sobre alianzas electorales.

Rufián protagonizó en febrero un acto similar en Madrid con el dirigente de Más Madrid Emilio Delgado, donde reflexionó sobre la necesidad de que la izquierda evitará la división electoral.

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