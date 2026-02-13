Colegio de Abogados de Madrid.- Eugenio Ribón, nombrado académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España

Archivo - El representante de Compromiso Abogacía, Eugenio Ribón, durante las elecciones a la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), en el Hotel Novotel Madrid Center, a 20 de diciembre de 2022, en Madrid (España). Más de 74.000 ab - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España ha nombrado a Eugenio Ribón académico correspondiente, "una designación que reconoce su trayectoria profesional y su vinculación con el estudio y la reflexión jurídica, incorporándolo a la vida académica de una de las instituciones de referencia del ámbito del Derecho en España", ha informado el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM).

La Academia, corporación científica de derecho público e integrada en el Instituto de España, tiene como finalidad "impulsar la investigación jurídica y contribuir al progreso de la legislación, promoviendo el debate doctrinal y la difusión del conocimiento".

En este contexto, la figura del académico correspondiente permite contar con especialistas que colaboran con la institución mediante su participación en actividades y trabajos académicos.

El decano del ICAM, Eugenio Ribón, es autor de más de 35 publicaciones en editoriales jurídicas, centradas especialmente en consumo y protección del usuario. Entre otros títulos, obras y estudios sobre fraudes bancarios, IRPH y cláusulas abusivas en préstamos hipotecarios o el impacto de las tecnologías en los derechos de los usuarios.

Su perfil combina práctica y análisis, siendo conferenciante habitual en foros y congresos y con una trayectoria vinculada también a la formación de profesionales en la defensa de consumidores y usuarios.

Según destaca el ICAM, el nombramiento de Ribón pone en valor su experiencia y su aportación al ejercicio y análisis del Derecho, sumando a la Academia un perfil con perspectiva práctica y conocimiento del entorno profesional. "Esta incorporación refuerza la conexión entre el trabajo académico y las cuestiones jurídicas que ocupan la agenda pública y profesional", señala.

Con esta designación, la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España amplía su red de colaboradores y continúa promoviendo espacios de reflexión y estudio orientados a mejorar la comprensión y la calidad del debate jurídico en nuestro país.