Colegio de Abogados de Madrid.- Más de 200 jóvenes abogados se reúnen en el ICAM en el lanzamiento de un nuevo medio jurídico

LA ABOGACÍA JOVEN SE REÚNE EN LA SEDE DEL ICAM PARA CELEBRAR EL LANZAMIENTO DEL NUEVO MEDIO - ICAM

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 jóvenes abogados se dieron cita este miércoles en la sede del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) para asistir a la presentación de Futuro Legal, el nuevo medio jurídico creado que quiere dar voz a las nuevas generaciones de profesionales del Derecho.

El encuentro, organizado por Abogacía Joven ICAM, se desarrolló "en un ambiente distendido y participativo", en la que también se realizó reflexión sobre el papel de la juventud en la transformación del sector jurídico, ha indicado ICAM en un comunicado.

El acto estuvo conducido por la coordinadora de Abogacía Joven y directora de Futuro Legal, Celia Herrero, quien subrayó en su intervención que la revista "nace con un objetivo claro: dar voz a los jóvenes juristas y ofrecerles una plataforma en la que compartir sus ideas, reflexiones y análisis, contribuyendo al debate jurídico y enriqueciendo a toda la comunidad legal".

Herrero destacó que Futuro Legal es "una vitrina para el talento emergente, un espacio de encuentro, aprendizaje y colaboración que demuestra el compromiso del ICAM con la abogacía más joven".

El diputado del ICAM y presidente del Consejo Editor de la revista, Gabriel Rodríguez, envió un mensaje en vídeo en el que agradeció la implicación de todos los jóvenes abogados en el proyecto y recordó que Futuro Legal "nace como una herramienta hecha por y para ellos, concebida para darles voz y fortalecer su papel dentro del Colegio".

UN ESPACIO DE "CONSTRUCCIÓN COLECTIVA"

Por su parte, el decano del ICAM, Eugenio Ribón, intervino a continuación para poner en valor la implicación del Colegio en este proyecto. "Esta revista no es solo un canal de expresión, sino un espacio de construcción colectiva, donde las voces jóvenes serán escuchadas, reconocidas y valoradas", afirmó Ribón.

A ello, añadió que Futuro Legal permite a los jóvenes abogados "visibilizar su talento y participar activamente en la creación de conocimiento jurídico, reforzando su papel dentro de la profesión y dentro del Colegio".

Además, el concejal delegado del Área de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Niño, destacó la importancia de que los jóvenes profesionales cuenten con espacios para generar conocimiento y compartir ideas que impulsen la innovación en la profesión jurídica.

Clausuró el acto el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, quien felicitó al ICAM por la iniciativa y destacó que Futuro Legal es "un espacio de reflexión, conocimiento y oportunidades para construir juntos una abogacía más fuerte y consciente de su papel en la defensa del Estado de derecho".