El ICAM lanza un plan de acción transversal para ayudar a los jóvenes al acceso a la Abogacía y en su progresión

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha elaborado un plan de acción transversal para ayudar a los jóvenes a sortear las barreras que dificultan tanto su acceso como su progresión en la profesión jurídica, ha informado el Colegio en un comunicado.

El documento, que se presentará esta tarde, se lanza tras un análisis exhaustivo de esta problemática captada por el 'I Estudio sobre la situación de la abogacía de Madrid'.

Los problemas a la hora de captar clientes en un mercado legal cada vez más competitivo, la inexperiencia, la falta de orientación profesional y la creciente precarización laboral son los mayores obstáculos que identifican quienes se inician actualmente en el ejercicio de la abogacía.

Se trata del Plan de Impulso Joven, una estrategia integral diseñada para fortalecer el desarrollo profesional de los jóvenes abogados que será presentada este martes en la sede de la corporación madrileña.

"Desde el ICAM pensamos que fomentar el desarrollo profesional de los jóvenes es fundamental en todas sus etapas. En primer lugar, para que conozcan todas las opciones formativas y laborales que tienen disponibles en el mercado. Y en segundo lugar, para que puedan contar con todas las habilidades necesarias para acceder a esas ofertas", advierte Gabriel Rodríguez, diputado responsable de abogacía joven.

Junto a la presidenta de la sección de Iniciación Profesional del ICAM, Celia Herrero, han elaborado una iniciativa que se articula en torno a siete objetivos clave de desarrollo, cada uno respaldado por acciones concretas que buscan proporcionar a los abogados junior las herramientas y conocimientos necesarios para destacar en el competitivo mercado laboral actual.

Además de una orientación profesional avanzada, el plan abarca cuestiones fundamentales a la hora de emprender y progresar en el sector legal como la marca personal y el networking; el desarrollo de competencias en materia de comunicación, oratoria, liderazgo y gestión de equipos; o la adquisición de los conocimientos necesarios para administrar eficazmente las cuestiones financieras y contables de la práctica legal. Todo ello sin descuidar la formación jurídica y el cuidado del bienestar emocional y la salud mental.

El Plan de Impulso Joven será presentado este martes a las 19 horas en el ICAM en un acto que contará con la intervención de Antonio Garrigues, y será conducido por Gabriel Rodríguez y Celia Herrero, impulsores de un proyecto pensado para marcar la diferencia.

"Creemos que puede ser la diferencia entre tener un buen empleo o no tenerlo. Entre tener una profesión que te llene o no tenerla. Creemos, en definitiva, que es la diferencia entre tener una vida profesional que te haga feliz o una que no. Y desde el Colegio de la Abogacía de Madrid queremos ser abanderados, queremos ayudar a que los jóvenes se formen aquí, adquieran esas habilidades aquí y conozcan aquí cuáles son todas sus opciones profesionales", concluyen.