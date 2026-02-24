Unos 155 presos de los cárceles vascas accederán a itinerarios personalizados de integración social y laboral

Archivo - Entrada del centro penitenciario Álava-Araba - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 155 presos de los tres centros penitenciarios de Euskadi se beneficiarán este año de itinerarios personalizados para su integración social y laboral, en base a la renovación del convenio de colaboración entre Aukerak, la Agencia Vasca de la Reinserción Social, y la Fundación "la Caixa" para Bizkaia y Álava. Como novedad, el programa 'Reincorpora', que busca proporcionar a los reclusos herramientas para acceder a un futuro laboral "estable y de calidad" se extenderá a Gipuzkoa.

La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha informado este martes en la reunión del Consejo de Gobierno sobre un nuevo convenio con la Fundación "la Caixa" que permitirá a 155 personas privadas de libertad acceder a itinerarios personalizados de integración social y laboral.

Como novedad, la colaboración entre Aukerak y esta fundación se ampliará a Gipuzkoa, tras "la exitosa experiencia" desarrollada en los últimos años en las cárceles de Álava y Bizkaia. Desde su puesta en marcha en 2021, este programa ha logrado la reinserción laboral del 76% de sus participantes.

Esta iniciativa se desarrolla a través del programa 'Reincorpora', en el que los participantes reciben itinerarios personalizados que los acompañan en su transición al mercado laboral. Estos incluyen acompañamiento, formación, proyecto de servicio a la comunidad, orientación laboral, intermediación y seguimiento, con una duración mínima de seis meses.

Para ello, la Fundación 'la Caixa' destinará un total de 292.000 euros para financiar un programa que se desarrollará a lo largo de todo el año, y que beneficiará a un máximo de 155 personas cuya situación penitenciaria, legal y documental permita su contratación laboral.

DATOS DE 2025

Durante el año pasado, cuando el programa se desarrolló en los centros Penitenciarios de Álava y Bizkaia, atendió a un total de 108 personas: 57 en territorio alavés (6 mujeres) y 51 en territorio vizcaíno (9 mujeres). Asimismo, 59 personas del programa tomaron parte en 13 proyectos de Servicio a la Comunidad (7 en Álava y 6 en Bizkaia), en los que se contabilizaron 3.489 personas beneficiarias directas.

En cuanto a la inserción laboral, en territorio alavés 27 participantes accedieron al empleo sumando 39 contrataciones (5 de ellas pertenecientes a mujeres), mientras que en territorio vizcaíno 27 accedieron a 43 contrataciones (15 de ellas en mujeres). El porcentaje de inserción alcanzado fue del 76%.

Desde su puesta en marcha en 2021, Reincorpora ha logrado mantener una tasa de inserción cercana al 70% en Euskadi, "reforzando su eficacia como herramienta de reinserción social y laboral", ha explicado el Departamento de Justicia y Derechos Humanos.

AMPLIACIÓN A GIPUZKOA

Por ello, ha destacado que, tras "la exitosa experiencia" desarrollada desde 2021, durante este ejercicio el programa contará con cobertura en los tres territorios, "mejorando la cartera de recursos disponibles en los centros penitenciarios y asegurando que todas las personas privadas de libertad tengan acceso a los mismos recursos, independientemente del centro donde cumplan condena o del territorio donde residan".

Aukerak facilitará a la Fundación 'la Caixa' información mensual sobre las personas atendidas, y coordinará la intervención de entidades sociales expertas en inserción laboral vinculadas al programa Reincorpora, "garantizando un seguimiento integral de los itinerarios".

El programa Reincorpora cubre los costes de transporte y desplazamiento a centros de formación y entidades sociales, y su implementación depende de los profesionales de Aukerak y de las entidades sociales vinculadas a 'la Caixa'.

Un aspecto clave del convenio, tal como subraya el Gobierno Vasco, es "su compromiso con la igualdad de género, garantizando que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades de acceso a formación e inserción laboral". El convenio será suscrito en las próximas semanas por la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, y representantes de la Fundación 'la Caixa'.