PNV cree que, cuando Sánchez dice que "no entra en sus planes" pactar con Cs, lo hace "con la boca pequeña"

Actualizado 26/04/2019 11:23:05 CET

Esteban afirma que hay un "peligro" de que el PSOE "se vea presionado" a ello tanto "desde el ámbito económico" como desde sus "propias filas"

BILBAO, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Vasco en el Congreso de los Diputados y cabeza de lista de la formación jeltzale por Bizkaia, Aitor Esteban, ha advertido de que cuando el líder del PSOE, Pedro Sánchez, afirma que "no entra en sus planes" pactar con Cs lo hace "con la boca pequeña".

En declaraciones a Onda Vasca, recogidas por Europa Press, el candidato jeltzale ha manifestado además que, "para Euskadi", una solución a la cuestión territorial pasaría por un "reconocimiento nacional" que permita un "reconocimiento a la bilateralidad en las relaciones con el Estado, ya que no podemos ser una Comunidad Autonómica más porque no lo somos".

Cuestionado por los dos debates a cuatro celebrados este pasado lunes y martes, Esteban ha criticado que se excluyera de los mismos al PNV ya que ello ofrece al electorado una "imagen irreal", al dar la sensación de que se trata de unas elecciones para elegir presidente cuando "no es así". "Son unas elecciones para ver quién te representa por Bizkaia, Álava, Gipuzkoa... y quiénes van a llevar tu voz al Congreso e influir en un posible gobierno", ha matizado.

Tras advertir de que el Estado todavía tiene "capacidad y competencias importantes" que ejercer en Euskadi, ha subrayado que según cómo las ejerza ello tiene "influencia decisiva en que el autogobierno pueda ser desarrollado correctamente o no".

De este modo, ha incidido en que si no está el PNV en el Congreso para hablar de cuestiones como la tarifa eléctrica, la revisión del Cupo o la denominada 'Y vasca' "nadie lo plantea". "Es muy importante que haya una visión vasca, de los intereses vascos para que influya en el gobierno de Madrid", ha añadido.

Por otro lado, ha lamentado que en la presente campaña electoral la cuestión territorial y las referencias a Euskadi han existido solo para dar "una imagen negativa en los debates a cuatro" .

"Venir a hablar de tensiones dentro de la sociedad vasca, de problemas de orden público en vez de hablar de otras cuestiones como los niveles de equidad social la FP dual cuando son ejemplos que podían haber servido de pauta...", ha criticado, para añadir que se usa Euskadi para dar "una mala imagen y arrojárselo unos a otros por un puñado de votos", algo que también ha pasado con el "tema catalán".

"MUY NEGATIVOS"

Por otro lado, ha considerado que "para Euskadi" sería "muy negativo" tanto un gobierno PP-Cs-Vox como uno conformado por PSOE y Cs. No obstante, ha sostenido que la primera de las posibilidades "parece que se difumina por momentos, según las encuestas".

"Cobra visos de posibilidad una coalición PSOE-Cs si los números les dan. Es algo que ya se produjo en 2016 y el contenido de aquel acuerdo era absolutamente contrario al autogobierno, invasión competencial una tras otra con conceptos de lo que tenía que ser España que no eran acordes al Estatuto ni a la Constitución", ha recordado.

En este sentido, ha denunciado que Cs presenta "planteamientos de recentalización" no solo en lo referente al Cupo y al Concierto sino también en educación y sanidad. "Para nosotros, que Cs estuviese en el gobierno sería inaceptable, pero hay un peligro de que el PSOE se vea presionado a eso desde el ámbito económico y dentro de sus propias filas", ha detallado.

Así, ha considerado que cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirma que "no entra en sus planes" pactar con Ciudadanos lo hace "con la boca pequeña y mirando para abajo". "También Patxi López dijo en febrero de 2009 durante un mitin en Basauri que no iba a pactar nada con el PP y resulta que unas semanas después acuerda con el PP y se le hace lehendakari. Que me lo diga Patxi López tampoco me da mucha fiabilidad", ha criticado.

De este modo, ha resaltado que si el PSOE decide acordar con Cs, los diputados vascos del PSOE "votarán que sí porque están sujetos a la disciplina de voto" mientras que el PNV votaría "que no".

En contraposición, ha considerado que cabría con el PNV una "posibilidad de diálogo" para conformar un gobierno con fuerzas progresistas", ya que al PNV le gustaría que hubiera "estabilidad institucional".

"Intentaremos que haya estabilidad, pero si Sánchez quiere el voto tendremos que hablar de autogobierno, de futuro y de la relación que tiene que tener Euskadi con el Gobierno central y si va a haber un reconocimiento nacional o no. Tendremos que hablar de economía y de cuáles son sus planes, así como de la agenda social ya que no vamos a consentir que la implementen en base a invasiones competenciales", ha argumentado

CATALUÑA

Cuestionado por la posición que espera de las fuerzas catalanas soberanistas, Esteban ha defendido que tiene que "abrirse camino al diálogo también por parte de las fuerzas catalanas, aunque el juicio sigue estando ahí y supone un hándicap".

"Vamos a ver cómo se esclarece el panorama político de partidos en Cataluña porque pueden pasar cosas de aquí a unas probables elecciones catalanas tras el verano. Como no impere el dialogo y el ceder posiciones todos...", ha advertido.

En este sentido, ha afirmado que el "punto de encuentro" puede estar en un "reconocimiento nacional, en el reconocimiento a la bilateralidad en las relaciones con el Estado ya que no podemos ser una Comunidad Autonómica más porque no lo somos". "El árbitro, el Tribunal Constitucional ya no vale y debe ser un árbitro neutral. Creemos que puede haber una vía de solución por ahí, al menos para Euskadi", ha incidido.

Por último, ha afirmado que para el PNV lo importante es "tener grupo" parlamentario en el Congreso, aunque confía en tener "seis escaños porque eso sería una recompensa al trabajo que hemos hecho". "Creo que la participación va a ser alta por la importancia de estas elecciones", ha finalizado.