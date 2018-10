La 29 Semana de Cine Fantástico y de Terror homenajea a Mary Shelley y Frankestein

Actualizado 18/10/2018 14:45:52 CET

La 29 Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, que se celebrará entre el 27 octubre y el 2 de noviembre, proyectará 23 largometrajes, 21 de ellos a concurso, y homenajeará a la escritora Mary Shelley y a la figura de Frankestein con diferentes actividades. La película 'He's Out There', de Quinn Lasher, será la encargada de clausurar el festival.

El concejal delegado de Cultura y Educación, Jon Insausti, el jefe de servicio de Promoción Cultural y Biblioteca de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Patxi Presa, y el responsable de Cine de Donostia Kultura, Josemi Beltrán, han presentado en rueda de prensa la programación completa de la Semana, en la que se unen cine, exposiciones y actividades infantiles, entre otras.

'Abrakadabra' de Luciano Onetti, 'Overlord' de Julius Avery, 'El año de la plaga' de C. Martín Ferrera, 'Border / Gräns' de Ali Abbasi, 'La casa de Jack' de Lars von Trier, 'The Dark' de Justin P. Lange, 'The Field Guide To Evil', 'Ghostland' de Pascal Laugier, 'Inuyashiki' Shinsuke Sato, 'Liverleaf' de Eisuke Naito, 'Mandy' de Panos Cosmatos, 'Monstrum' de Huh Jong-ho, 'Muere, monstruo, muere' de Alejandro Fadel, 'Nación salvaje' de Sam Levinson, 'Nightmare Cinema', 'One Cut of the Dead' de Shinichiro Ueda, 'Piercing' de Nicolas Pesce, 'Trauma' de Lucio A. Rojas, 'Verano del 84', 'What Keeps You Alive' de Colin Minihan, 'The Wind' de Emma Tammi y 'The Witch: Part 1. The Subversion' de Park Hoon-Jung son los largometrajes que componen la sección oficial.

Asimismo, en homenaje al director Eloy de la Iglesia, se proyectará 'Una gota de sangre para morir amando' (1973). También podrá verse, dentro de la sección El Klasikazo 4K, el filme 'Suspiria' (1977) de Dario Argento. La sala club del Victoria Eugenia acogerá 'Zinemapelmak' con la proyección comentada de 'Plan 9 from Outer Space' (1959), de Ed Wood, considerada "la peor película de la historia".

Un total de 16 cortometrajes participarán en la Sección Internacional de Cortometrajes, que optarán a tres premios: Premio del Público (1.000 euros), Premio del Jurado Internacional (1.000 euros) y Premio del Jurado Joven. La productora Piluca Baquero, la project manager en Flooxer Mafalda González-Alegre y el director Lucio A. Rojas componen el Jurado Joven.

Además, nueve trabajos competirán por el Premio del Público al Mejor Cortometraje de Animación de la Semana (1.000 euros), que será otorgado por el público, y otros nueve optarán al Premio del Público al Mejor Cortometraje Español de la Semana (1.000 euros), que también será otorgado por el público.

Dentro del certamen de cortos 'Japón y España 150 años' se proyectarán los trabajos 'Carmen' (2018) de Carmen Kobayashi, Quique Mañas y Jorge Montalbán. 'Donosti monogatari (express)' (2018) de Pedro Mambrú, y 'Mi nombre es Koji' (2018) de David Muñoz. Por su parte, la sección de cine infantil ofrecerá las películas 'Harpetarra', 'Yugo & Lala', 'Freddy Igeldegi', y 'Laban, mamu txikia'.

PROYECCIONES Y EXPOSICIONES

Patxi Presa ha explicado que la Semana se desplaza también a otras localidades de Gipuzkoa con proyecciones en Irun, Zumarraga y Oiartzun. En el CBA irundarra podrá verse 'El monstruo', 'Rastro de sangre' y 'La enviada del mal', mientras que en Zelai Arizti Kultur Etxea de Zumarraga se proyectarán 'The Dark' y 'What Keeps You Alive'. El salón de Actos del Ayuntamiento de Oiartzun acogerá la proyección de 'Errementari' y de una selección de cortos internacionales de esta edición.

Josemi Beltrán, por su parte, ha resaltado la importancia que tendrá este año la escritora Mary Shelley, ya que en 2018 se cumplen 200 años de la publicación de la novela 'Frankenstein o el moderno Prometeo', "pergeñada un par de años antes en la famosa velada en Villa Diodati que ha sido recreada en el cine y la literatura en diversas ocasiones". La Semana quiere homenajear a este mito del terror con el cartel, un ciclo retrospectivo y diversas actividades.

En ese sentido, ha destacado que será "un lujo" poder ver en pantalla grande películas como 'Bride of Frankenstein' (1935) de James Whale, 'The Curse of Frankenstein' (1957) de Terence Fisher, 'Roger Corman's Frankenstein Unbound' (1990) de Roger Corman, 'Gothic' (1986) de Ken Russell, 'Mary Shelley's Frankenstein' (1994) de Kenneth Branagh, 'Flesh for Frankenstein' (1973) de Paul Morrissey, 'Mary Shelley' (2017) de Haifaa Al-Mansour, 'Victor Frankenstein' (2015) de Paul McGuigan, y 'Frankenstein's Army' (2013) de Richard Raaphorst.

La escritora también será protagonista de la exposición 'Mary Shelley: La muerte del monstruo' que albergará el centro Carlos Santamaría de la UPV/EHU, y de la inauguración de la Semana. De este modo, desde las 16.30 horas, bajo el paraguas del 'Laboratorio de Mary Shelley', se llevarán a cabo en el Boulevard donostiarra talleres de ciencia para familias, microteatro, un 'live painting' colaborativo y se repartirá el fanzine 'La lucha feminista de Mary'.