Otegi afirma que EH Bildu es "la izquierda a la izquierda del PSOE" que puede "cerrar el paso al gobierno FeiVox"

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, durante la presentación de candidatos que encabezan la lista al Congreso, a 19 de octubre de 2026, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España) - Unanue - Europa Press

SAN SEBASTIÁN, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha destacado que su formación es "la izquierda a la izquierda del PSOE" que puede ganar las elecciones generales el próximo 29 de noviembre y trabajará para "cerrar el paso al gobierno FeiVox" si está en su mano.

Otegi ha realizado estas afirmaciones en la presentación en el Kursaal de San Sebastián de los candidatos de EH Bildu al Congreso y Senado, en la que han participado 22 aspirantes a los comicios del 29N, entre ellos, los cabezas de lista al Congreso y al Senado, Oskar Matute e Idurre Bideguren, respectivamente. Las bases de la formación soberanista han refrendado las candidaturas propuestas con una media del 97% de los votos emitidos.

En su intervención, el líder de EH Bildu ha asegurado que es "un inmenso honor" presentar a este equipo de "futuros diputados y senadores en representación de la vieja nación vasca y de sus clases populares" porque "es una gente que se compromete con el país y sus intereses en un momento histórico en el que todo el mundo piensa que lo individual es lo importante frente al colectivo".

"Aquí lo que venimos a demostrar es que lo colectivo está por encima de lo individual, y que hay gente dispuesta al compromiso político y eso es una virtud de ellos y una bendición para Euskal Herria", ha sostenido.

En esa línea, ha manifestado que a este equipo de candidatos de EH Bildu les tiene "en gran estima" y les "quiere" por su "compromiso" y porque "es la mejor gente que tiene el país para defender sus intereses".

"Este equipo va a defender nuestra casa, va a defender Euskal Herria. EH Bildu es la izquierda nacional vasca popular, la izquierda kilómetro cero, la izquierda que ha aprendido a sumar y a multiplicar y no a dividir y a restar. Esas son las señas de identidad de la izquierda nacional vasca que no hace ruido y trabaja mucho y la que cuando termine su compromiso político vuelve a su puesto de trabajo", ha afirmado.

Otegi ha incidido que EH Bildu es "la izquierda a la izquierda del PSOE que puede ganar las elecciones" y ha defendido que es "la única que tiene asegurados diputados y senadores", al tiempo que ha subrayado que todos ellos "harán imposible un gobierno autoritario en el Estado si eso está en sus manos".

De este modo, ha explicado que EH Bildu representa "un espacio plural que aspira a ser más plural todavía, más diverso", y se trata de un "espacio abierto, que da a lo colectivo mucha más importancia que lo individual, que considera que lo importante es el colectivo, la aportación que hace cada cual a una empresa colectiva que se llama Euskal Herria, que se llama soberanía, que se llama socialismo".

"Este es el equipo que nosotros representamos. Gentes plurales que venimos de diferentes culturas políticas y que ya hace muchos años fuimos capaces de entender que en la actual coyuntura histórica hace falta programas de mínimos y unir a la gente por encima de todas las demás consideraciones", ha remarcado.

Arnaldo Otegi ha apuntado que la coalición soberanista ofrece "seguir trabajando, continuar la empresa que emprendimos hace ya ocho años, continuar la tarea, de defender nuestra casa llamada Euskal Herria, la casa de nuestra madre, defender los intereses de las mayorías populares de este país y cerrarle el paso a un Gobierno de Feivox, si eso está en nuestra mano".

Así, ha resaltado que EH Bildu no se equivoca "ni de enemigo ni dónde estamos". "Tenemos claro que estamos en la soberanía y en la izquierda", ha afirmado el líder de la formación soberanista, quien ha pedido a la gente que "siga confiando y que nos vuelva a seguir dando la oportunidad de seguir trabajando, de ser garantía de esperanza".

"Vamos a hacer todo esto, sin duda, manteniendo el espacio de la serenidad, de la tranquilidad, de ser la garantía de los avances que pueda tener nuestro país, y lo vamos a hacer haciendo una cosa que sabemos que molesta mucho a los sectores más reaccionarios del Estado. No vamos a perder la sonrisa en ningún momento", ha concluido.