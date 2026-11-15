Pradales pide dejar a un lado "titulares gruesos y el lenguaje de guerra" para "plantear compromisos con Euskadi"

El Lehendakari, Imanol Pradales, durante el acto de inicio de campaña electoral del PNV - Iñaki Berasaluce - Europa Press

BILBAO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha pedido dejar a un lado "titulares gruesos y el lenguaje de guerra" durante la campaña electoral para "plantear compromisos con Euskadi". Además, ha avisado de que "hay que "estar preparados" ante un posible Gobierno de PP y Vox y ha pedido a los vascos que "piensen bien" quién quieren que defienda a Euskadi en Madrid

En un artículo publicado este domingo en LinkedIn, Pradales se ha referido a las próximas elecciones generales del 29 de diciembre para advertir de que los vascos no elegirán ese día "al presidente del Gobierno español, por mucho que algunos se empeñen en hacer ver lo contrario".

"Esto no va de Sánchez, Abascal o Feijóo. Tampoco de elegir entre un bloque o el otro. No todo se reduce a malos o buenos. A blanco o negro. El mundo, por suerte, no funciona así", ha advertido.

Según el Lehendakari, el 29 de noviembre está en juego "qué ocurrirá a partir del día 30 en el Estado". "Nos jugamos quién va a defender los intereses vascos en Madrid. Y en base a qué modelo va a hacerlo", ha señalado.

Tras referirse a las distintas encuestas publicadas y también a las que se difundirán en próximos días, ha señalado que "lo más probable, según todas las estimaciones es que lleguen al poder PP y Vox" y ha llamado a "estar preparados para cualquier escenario".

"Porque, tras la frenética campaña y los éxtasis del 29 de noviembre, llegará el día después. El Estado español tendrá un nuevo que gobierno condicionará directamente nuestro día a día", ha añadido.

Por ello, ha añadido que "la pregunta fundamental no es qué pasará el 29N, sino qué pasará el 30N" y cómo defender "los intereses de Euskadi" y su autogobierno "en ese escenario". "Debemos pensar en ello, en los intereses de nuestro país, la agenda vasca, y en las necesidades de la ciudadanía vasca: vivienda, seguridad, subida de precios, industria, economía, empleo o migración", ha enumerado.

Para Imanol Pradales, "lo evidente" es que, "al día siguiente de las elecciones, saldrá el sol" y Euskadi "tendrá que seguir funcionando" porque cuenta con "un Gobierno y unas instituciones sólidas" que están "a lo que tienen que estar".

"Actuando para hacer frente a la inflación y proteger el bolsillo de las familias vascas. Activando medidas para tratar de aliviar esta situación que es cada día más complicada, y puede serlo todavía más. Aprobando permanentemente medidas para hacer frente al reto de la vivienda, como las que incorporamos en los presupuestos vascos de 2027, uno de los mayores desafío que tenemos entre manos", ha asegurado.

Según el Lehendakari, el Gobierno Vasco está preparado para "garantizar la seguridad" en sus calles, "hacer frente a la transformación industrial, defender el empleo ante las dificultades que puedan llegar o asegurar la revalorización de las pensiones". "Estamos centrados en seguir mejorando nuestros hospitales, escuelas o servicios sociales, para que todas y todos podamos seguir gozando de una vida digna y en igualdad de oportunidades", ha añadido.

"Entendemos siempre la política como la herramienta para dialogar, alcanzar acuerdos y avanzar desde la colaboración. Evitando el ruido innecesario. Pero siempre alzaremos la voz y actuaremos con firmeza cuando se pretendan erosionar o atacar las demandas e intereses de los vascos", ha dicho.

"TRABAJO DE COCINA"

Pradales ha afirmado que "la receta política vasca es conocida", y se fundamenta en "mucho trabajo de cocina", para "negociar y pactar en Madrid para hacer efectivos esos acuerdos en Euskadi".

En este punto, ha citado la aprobación de la nueva planificación de la red eléctrica para Euskadi, "una noticia que ha podido pasar desapercibida, pero que es de gran importancia para la industria del país".

Ha destacado otros "ejemplos más", como el aumento de la financiación de la dependencia, el acuerdo para "sacar armas blancas" de las calles de Euskadi, que "el Estado solo ha cumplido a medias", o el logro de "salvar una empresa como Talgo, que ha vuelto a casa".

"Son algunos ejemplos de nuestra forma de hacer política con Madrid, y seguiremos por el mismo camino, porque nuestra prioridad es clara: responder a la agenda vasca, nuestra única agenda", ha puntualizado.

El presidente del Ejecutivo vasco ha señalado que "estando ya en plena campaña electoral", observa "con preocupación la falta de propuestas" para Euskadi. "Apenas se habla de ello, y, cuando algún partido español lo hace, se apunta a la recentralización y la erosión de nuestro autogobierno, saltan todas nuestras alarmas", ha indicado.

Según Imanol Pradales, "parece que solamente importa Madrid, el Estado español o los grandes conceptos políticos" y "no se proponen ni acciones concretas ni medidas prácticas". "Se plantea un debate de frentes, de bloques, de blancos y negros en una sociedad cada vez más diversa, plural y con más colores que nunca", ha dicho.

En su opinión, "no hay debate de altura" ni se escuchan "soluciones para afrontar los problemas reales de la ciudadanía vasca". "La campaña no debe ser únicamente para pedir el voto, y mucho menos para ridiculizar, insultar o atacar al adversario. Se trata de explicar qué se quiere construir, qué se pretende cambiar y cómo se piensa mejorar la vida de las personas", ha advertido.

Por ello, ante las próximas elecciones, ha invitado a la ciudadanía vasca a hacer "una pregunta muy sencilla". "Y de Euskadi, ¿qué?", se ha preguntado.

El Lehendakari ha pedido "dejar de lado los titulares gruesos y el lenguaje de guerra" para plantear "propuestas concretas, compromisos y la realidad del día a día" y aclarar "qué harán para ayudar a proteger el bolsillo de la ciudadanía, la industria o el empleo" o en materia de vivienda, seguridad, inmigración, sanidad o movilidad.

"Cómo piensan defender y mejorar nuestro autogobierno. Menos cortinas de humo y mucha más concreción y compromisos para Euskadi", ha demandado.

Según ha advertido, "los grandes titulares no valdrán para nada el día 30 de noviembre", y Euskadi "tiene que seguir funcionando". Ha señalado que, "a lo largo de estas dos semanas", pondrán "sobre la mesa" las preocupaciones "reales" de la ciudadanía vasca y explicarán "qué estamos haciendo desde el Gobierno y las instituciones vascas, y qué es lo que necesitamos de Madrid".

"Lo mínimo que exigimos es que, si no van a ayudar o a acompañar, por lo menos nos dejen hacer a nosotros; que nos dejen gobernar nuestra casa, la casa vasca de todos y todas", ha indicado.

En este punto, ha instado a la ciudadanía vasca "a que piense qué ocurrirá el 30N, día de San Andrés, cuando salga el sol", y ha afirmado que "los grandes eslóganes de estos días no servirán de nada y será necesario ponerse manos a la obra para hacer frente a lo que de verdad importa".

"Pensemos a quién queremos tener trabajando allí para defender la casa vasca y lo que de verdad necesitamos en Euskadi. Porque, en estos días de máxima incertidumbre, los vascos tenemos mucho en juego", ha concluido.